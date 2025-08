Alineación probable del Betis ante el Sunderland este sábado

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini afrontará este sábado un nuevo amistoso de pretemporada en el que el técnico chileno evaluará el estado de su plantilla algunos días después del empate ante el Coventry City con un golazo de Pablo García. No estará aún en este partido Nelson Deossa, al que se le espera ya para el stage de Marbella (último del curso), pero sí jugará la última incorporación, el hispano-argentino Valentín Gómez, que dejó unas sensaciones muy positivas el pasado miércoles.

En redes sociales levantó los halagos de la mayoría de aficionados en sus primeros minutos como bético y él, posteriormente, valoró su debut en RTV Betis: "Salí y se me fueron pasando un poco los nervios y a medida que iba agarrando más confianza me fui sintiendo más cómodo. El grupo me recibió de una manera excelente. Desde que llegué me transmitieron mucha confianza, así que muy contento por eso y por este primer partido", indicó el central, contento por su debut aunque mira ya más allá: "Ojalá pueda sumar algunos minutos más cara a lo que viene y para una temporada intensa".

Valentín Gómez. / Real Betis

Los canteranos piden paso a falta de incorporaciones

En estos momentos, sin contar ya el tema del centrocampista colombiano de Rayados de Monterrey, todavía resta en esta ventana de traspasos la incorporación de un pivote defensivo y de un extremo diestro (se seguirá intentando hasta el final el caso Antony). Aquí aparecen los dos nombres que más están ilusionando a la gente. Uno es el de Mawuli Mensah. El poderoso físico del mediocentro le está haciendo disfrutar de muchos minutos en los que también exhibe su capacidad en el ida y vuelta y también con balón. Por otro lado, está el caso de Pablo García.

El joven futbolista sevillano siempre necesita más minutos con el primer equipo para satisfacer su voracidad, y como suele ocurrir, lo poco que juega es para aprovecharlo. En el primer envite en tierras inglesas anotó un verdadero golazo que sirvió para, al menos, conseguir cuadrar un empate y que las sensaciones no fuesen tan negativas.

Junior golpea el balón en un momento del primer entrenamiento del Betis en Inglaterra. / RBB

Algunos onces probables del Ingeniero

Se espera que, por ejemplo, Isco Alarcón vuelva a tener participación después de no jugar contra el Coventry debido a una gestión de cargas habitual en estas fechas. Igualmente, más minutos para futbolistas como Ángel Ortiz o Junior Firpo parecen evidentes, al igual que para Valentín Gómez en su evaluación continua esta temporada.

Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Valentín Gómez, Junior; Mawuli, Altimira; Isco, Pablo García, Rodrigo Riquelme y Bakambu .

. Pau López; Aitor Ruibal, Natan, Valentín, Junior; Mawuli, Fornals, Lo Celso, Isco, Riquelme y Cucho Hernández.

Esas son dos variantes de todas las que tienen en el cuerpo técnico heliopolitano de cara al enfrentamiento en Sunderland. Poco a poco se irá vislumbrando cuál será ese equipo con el que comience la jornada 1 de LaLiga EA Sports ante el Elche en el Martínez Valero.