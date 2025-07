Betis: Arabia Saudí, una vía abierta en el futuro de Antony

El futuro de Antony es sin duda una de las incógnitas del verano futbolístico, con muchos actores presentes. El Betis sigue estando muy pendiente del brasileño, quien sigue en Manchester a la espera de que se resuelva su situación, pero a éste no le faltan pretendientes y su propio entorno ha abierto ya la posibilidad de recalar en el fútbol de Arabia Saudí.

Así lo expresó su agente, Junior Pedrosa, en declaraciones al portal winwinallsports: "El jugador está en el mercado y varios clubes están interesados en su situación actual. ¿Traslado a Arabia Saudí? Estamos escuchando propuestas y analizándolas, pero él está abierto a trasladarse a Arabia Saudí. ¿Seguir en el Manchester United? Todo es posible, estamos buscando lo mejor para él".

De hecho, en las últimas horas, el nombre de Antony ya ha sido vinculado a dos clubes con mucho potencial económico en el fútbol saudí para poder hacer frente al deseo del Manchester United de recaudar una cantidad muy importante por un traspaso (40 millones de euros).

Las declaraciones del agente de Antony dejan abierta esa opción del fútbol árabe para el paulista, que también tiene pretendientes en España, especialmente el Atlético de Madrid, y en Italia. Mientras, en el Betis no pierden la esperanza de volver a contar con el extremo de cara a la próxima temporada, siempre que la operación entre dentro de unos parámetros económicos, como explicó recientemente el presidente de la entidad de Heliópolis, Ángel Haro: "Desde el punto de vista económico tiene que entrar dentro de nuestros parámetros. Una compra depende del precio del United. Es más factible una cesión que una compra por lo que el Manchester quiere pedir. Estamos dando por hecho, y el Betis hace esfuerzos, que puede llegar, pero si no llega no quiero que sea vea como un fracaso. Es difícil traer a un jugador de esta calidad y una remuneración económica tan alta".

Samu Chukwueze, en un encuentro con el Milan. / E.P.

Por eso, el club de La Palmera maneja ya alternativas, como la del jugador del Milan Samu Chukwueze, y los diferentes ofrecimientos que está recibiendo la dirección deportiva. "Nos ceñimos a un presupuesto de vital importancia entre amortización y salario. Es importante conocer las reglas del juego. Nuestra responsabilidad es estar preparados y tenemos alternativas por si Antony no llega. Estamos tranquilos", comentaba al respecto Manu Fajardo tras la presentación de Junior Firpo la semana pasada a preguntas de los medios de comunicación.

El Manchester United, por su parte, sigue aguardando que el interés de los clubes se traduzcan en ofertas en firme, de ahí que su entrenador, Ruben Amorim, haya dejado abierta la posibilidad de que Antony se reintegre al grupo. Un ejemplo más de que cada actor juega sus cartas en el futuro del brasileño, cuyo entorno más cercano ha dejado abierta la opción de jugar en Arabia Saudí.