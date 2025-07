Antony, el plan en el lateral izquierdo y la delantera

Por último, junto a los tema de Dani Ceballos y Manuel Pellegrini, el nombre de Antony también ha estado muy presente en la comparecencia de Ángel Haro y Manu Fajardo.

En este sentido, el presidente de la entidad heliopolitana ha puesto en valor la importancia del rigor económico en una posible operación de ese calado sobre la vuelta del paulista: "El Betis tiene que ser riguroso en el control económico. Haremos esfuerzos cuando un jugador sea importante, como Antony, pero siempre dentro de un rigor económico".

Eso sí, Haro ha sido claro a la hora indicar que si Antony no acaba volviendo "no sería un fracaso". "Desde el punto de vista económico tiene que entrar dentro de nuestros parámetros. Una compra depende del precio del United. Es más factible una cesión que una compra por lo que el Manchester quiere pedir. Estamos dando por hecho, y el Betis hace esfuerzos, que puede llegar, pero si no llega no quiero que sea vea como un fracaso. Es difícil traer a un jugador de esta calidad y una remuneración económica tan alta".

Además, Manu Fajardo ha indicado que si no llega el brasileño, el Betis maneja varias alternativas: "Trabajamos con distintas alternativas. Nos ceñimos a un presupuesto de vital importancia entre amortización y salario. Es importante conocer las reglas del juego. Nuestra responsabilidad es estar preparados y tenemos alternativas por si Antony no llega. Estamos tranquilos".

La portería

Con la llegada de Pau López, el Betis cuenta en estos momentos con cuatro porteros, aunque la idea, según ha indicado Manu Fajardo, es que salga uno y todo apunta a que será Fran Vieites: "Trabajamos sobre todo desde el máximo respeto a esos profesionales, entornos y familias por la gran profesionalidad que han mostrado estos año en el Betis. Nuestra obligación es confeccionar la plantilla más equilibrada posible y trabajamos en la portería para llevar movimientos a cabo para que Manuel Pellegrini tenga sólo tres porteros".

La delantera

Manu Fajardo ha sido cuestionado por varios nombres propios en la delantera, como ha sido el caso de Gonzalo Petit: "El fichaje de Gonzalo Petit es un motivo de alegría para nosotros. Nos hemos sabido anticipar en un mercado con mucha competencia de clubes con grandes presupuestos. Esto es mérito de la dirección deportiva. Gonzalo nos llena de mucha ilusión. Tiene mucho presente y mucho futuro. No tenemos prisa. Está entrenando con el primer equipo, tiene la oportunidad de demostrar que está capacitado para jugar en el primer equipo. Sobre la marcha tomaremos una decisión sobre su futuro".

Y de nuevo, el director deportivo verdiblanco ha vuelto a ser contundente sobre el futuro de Borja Iglesias: "No me gusta hablar de clubes y nombres propios, pero Borja está teniendo interés de clubes en el mercado nacional. Viene de hacer 11 goles. El Betis no regala a ninguno de sus jugadores y a Borja, mucho menos. Está entrenando como uno más. El club que quiera a Borja Iglesias tendrá que negociar con el Betis".

Además, Fajardo no ha descartado la opción de fichar otro delantero: "Sí, trabajamos con distintas alternativas de ataque. Ahora nos movemos más en un segundo plano, pero si se nos presenta una oportunidad por supuesto que vamos a ir a por ella".

El puesto de lateral izquierdo

Con la llegada de Junior Firpo, el Betis tiene en la plantilla tres laterales izquierdos, contando a Perraud y Ricardo Rodríguez. No obstante, en este sentido, Manu Fajardo ha indicado que habrá movimientos de salidas en ese puesto: "Al final, me gusta ser respetuoso. Creo que debo serlo, son grandes personas y profesionales. Pero no nos vamos a quedar en la plantilla con tres laterales izquierdos. Ambos (Perraud y Ricardo Rodríguez) tienen interés de grandes clubes en Europa. No nos planteamos tener tres laterales izquierdos en la plantilla".

Otros nombres propios

Manu Fajardo también ha analizado varios nombres propios de actualidad en el cuadro verdiblanco:

Valentín Gomez: "Estamos con los últimos flecos con Vélez. Somos optimistas y si todo marcha bien, dentro de nada estaremos aquí en la presentación de Valentín. Hasta que todo no esté firmado no se puede dar por hecho".

Marc Roca y Llorente: "Estamos muy contentos por cómo va la recuperación de ambos jugadores. El sacrificio de ambos y el trabajo del servicio médico hace que le los plazos sigan según lo previsto".

Isco: "Es un de los mejores de la historia del Betis y será leyenda del Betis".

Pablo García: "Nuestro plan sigue siendo el mismo. Que cumpla un proceso formativo. El Betis no ha recibido ninguna propuesta oficial por Pablo. Estamos contentos. Es uno de los nuestros".