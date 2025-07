Haro y la renovación de Pellegrini: "Hemos dejado aparcadas las conversaciones"

Otra cuestión clave en la actualidad del Betis es la renovación de Manuel Pellegrini. Ésta todavía no se ha producido y tal como ha señalado el presidente verdiblanco, Ángel Haro, "las conversaciones han quedado aparcadas".

"Es verdad que hemos hablado de esta situación de contrato con el míster. Pero estamos más centrados en tener un equipo competitivo. Hemos aparcado un poco esas conversaciones. Tiene un año de contrato y lo veo ilusionado", ha indicado al respecto Haro.

El máximo dirigente de la entidad heliopolitana sí ha dejado claro que no se trata de una cuestión de hipotecarse o no: "No va de eso. Esto es una empresa y hay un control económico. No tenemos que dar pérdidas. Hemos tenido dos años muy duros de Covid, con una ampliación de capital, y a pesar de eso mantuvimos el nivel competitivo del equipo. En este caso, el tema de la renovación de Manuel no va por eso. Hemos hablado algo de su renovación, no ha habido un acuerdo rápido. Es mucho mejor centrarnos en hacer una plantilla competitiva y seguir hablando durante el año".

Jugar la Champions, una ilusión

Cuestionado por la posibilidad de pelear por jugar la Champions, Haro ha indicado lo siguiente: "La ilusión la tenemos siempre. Tenemos entre el quinto, sexto, séptimo presupuesto de LaLiga. Si hay un año y se dan las circunstancias... Hay otos rivales también. Debemos estar luchando por estar en Europa. La diferencia son partidos, dos o tres partidos. Esperemos estar acertados en esos partidos. Tendremos una plantilla competitiva y auguro que estaremos en la pelea por competir por los puestos europeos".

Los accesos a La Cartuja

Al margen de plano deportivo, el presidente del Betis se ha referido a la accesibilidad al Estadio La Cartuja, donde el Betis jugará sus partidos la próxima temporada: "Estamos trabajando codo a codo con el Ayuntamiento. Tenemos un plan de movilidad. En los primeros partidos habrá ciertas molestias, pero trabajamos para tener una bolsa de aparcamientos, un apeadero ya en funcionamiento, una bolsa de parking y ciclomotores vigilados. Se están poniendo medios para que mejoren los accesos. A los béticos les pido que sean pacientes, necesitaremos un rodaje".