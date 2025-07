El Manchester United aprieta: "Si el club no consigue el precio justo, se quedarán"

Que el futuro de Antony no se iba a reslver al principio del mercado veraniego estaba claro. Ahora la situación del brasileño, que sigue apretando para poder regresar al Betis, da un nuevo giro y mientras se entrena junto a Garnacho, que está en una situación parecida al no contar, de inicio, para Ruben Amorim, técnico del Machester United, de gira en Estados Unidos, el cuadro inglés se ha posicionado haciéndose fuerte para que su producto no siga depreciándose.

De hecho, ha sido el entrenador luso el que ha aclarado la posición de la entidad inglesa no sólo en relación a Antony, sino también con Garnacho y Jadon Sancho, a los que les busca salida, pero no de cualquier manera: "Si el club no consigue el precio justo, se quedarán. Estoy listo para recibirlos. Si llega un punto en el que tienen que unirse al equipo lo harán, porque son nuestros jugadores”, apuntó el técnico.

En el caso del brasileño, por quien el Manchester United pagó unos 95 millones de euros y tiene aún dos años más de contrato, el United puso un precio de entre 30 y 35 millones. Una cifra inalcanzable para el Betis en estos momentos, que ha sondeado la opción de una cesión pero sin incluir la opción de compra obligatoria, una cuestión decisiva para el equipo de Manchester .

El extremo sabe que para disputar el Mundial del próximo año necesita ser importante y tener una buena temporada y en el Betis renació como futbolista tras estar en el ostracismo en el Manchester United. Con Manuel Pellegrini volvió a ser un jugador determinante y por eso está apretando para regresar a Sevilla, pero el cuadro heliopolitano no puede afrontar un trapaso de las cifras que pretende el United y, de momento, las "fórmulas imaginativas" que propone la entidad hispalense no han convencido al United, propietario de los derechos del jugador.