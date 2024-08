Ángel Haro sobre la marcha de Ayoze: “Con todos los respetos, el Villarreal aspira lo mismo que nosotros”

SEVILLA/En la tarde de este lunes 12 de agosto tenía lugar la presentación de Ricardo Rodríguez como nuevo futbolista del Real Betis Balompié en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Aunque el verdadero foco estaba puesto en las declaraciones posteriores de Manu Fajardo y Ángel Haro, en medio de un complicadísimo mercado de fichajes con muchos puestos por reforzar a pocas horas del debut liguero ante el Girona. La regla del 1:1, la llegada de Vitão, la salida de Rodri y Ayoze, el tema del delantero y los resultados de la ampliación de capital, algunos de los más sonados.

Comenzaba precisamente el presidente hablando sobre cómo ha influido la Ampliación de Capital en ese famoso límite de control financiero: "Hemos podido usar el 45% de esta ampliación para poder ampliar es este límite. El único que no se va a poder inscribir por un tema burocrático es Bakambú, que además está lesionado. Estamos muy cerca con la plantilla actual del límite, pero si no hay salidas, no puede haber entradas".

Un trabajo constante en el mercado

"La dirección deportiva del Betis vive el mercado con el máximo respeto posible. En las últimas horas ha habido clubes de varios países que han ofertado por Rodri, pero no ha habido ninguna por Abde en este caso", sentenciaba Manu Fajardo sobre los últimos nombres que han aparecido en clave salidas.

El presidente habló también sobre la ampliación de capital, sus efectos y lo que resta en la renovación de la plantilla: "Con respecto a la ampliación de capital, el titular importante es que todo el bético que ha tenido acciones, ha tenido acciones. Hay una concentración mayor de acciones, es cierto. Hemos aumentado nuestro capital, después de poner una gran cantidad de dinero, hay que recordarlo. En cuanto al plantel, estamos terminando de concretar el sustituto de Pezzella e igual pasa con Ayoze". Algo que también concretó Manu Fajardo: "Estamos muy cerca de cerrar una incorporación en la parcela defensiva.

"Ayoze viene al Betis en unas muy buenas condiciones para el club, nos salió muy barato. Luego, afrontamos unas negociaciones con él en las que esa cláusula a la baja no era discutible. La oferta del Villarreal no podíamos igualarla y habíamos hecho algo que por responsabilidad no podíamos hacer. El club debe ser sostenible y tener una gran plantilla que nos permita competir", sentenciaba Ángel Haro sobre la salida de Ayoze Pérez.

La prioridad, cerrar la defensa y buscar gol

"El mercado de fichajes es muy cambiante, después de tantos años, nada te sorprende. Por otro lado, en el caso del central, estamos aquí para la presentación de un nuevo jugador que puede jugar de central, hemos visto en pretemporada la buena actuación de Nobel Mendy, estamos cerca de cerrar a un nuevo jugador y también hay que confiar en los jugadores de la cantera", concretaba un director deportivo que confía fielmente en terminar la ventana estival con un buen equipo.

"Dentro del trabajo que llevamos a cabo, siempre rastreamos jugadores que estén en la hoja de ruta del proyecto. Es cierto que está sonando Vitor Roque, pero no hay nada avanzado con él. Es una obviedad que falta gol en el equipo. Hay que complementar lo que hay con un jugador de ataque", sentenciaba Fajardo sobre otro de los jugadores que ha aprecido en la terna por la delantera.