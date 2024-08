Ángel Haro sobre la vuelta de Isco: "No creo ni que tarde un par de semanas"

SEVILLA/En la mañana de este miércoles 21 de agosto, la expedición del Real Betis Balompié ha partido hacia Kosice, lugar donde se enfrentará al Kryvbas ruso pero que debido a la guerra juega sus partidos en Eslovaquia. Será en el partido de ida del play-off de la UEFA Conference League, encuentro sobre el que hablará en la tarde de hoy Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa. Precisamente antes de que saliese el avión, quien lo ha hecho ha sido el presidente, Ángel Haro, que ha tocado varios temas del mercado de fichajes como la portería, la situación con Vitor Roque, el nombre de Nabil Fekir, y también ha respondido sobre el estado de forma de Isco Alarcón y los tiempos que restan para su completa recuperación y reinserción con el grupo.

Precisamente sobre el delantero brasileño también estuvieron hablando Manu Fajardo, Joaquín y Ramón Alarcón en las reuniones que mantuvieron en Barcelona durante el lunes y el martes de esta semana con los agentes del futbolista y con Deco, director deportivo blaugrana. Esto ha manifestado el presidente sobre la opción de que termine llegando al Benito Villamarín: "Bueno, estamos haciendo algunos movimientos para completar la plantilla, fundamentalmente la posición de delantero y hay tres vías abiertas de las listas cortas, algunas han sido públicas porque habéis visto estos días los movimientos. Estamos hablando con jugador y con club. Relativo al jugador estamos convencidos que le apasiona o le ilusiona el proyecto del Betis, pero lógicamente no es sencillo, un jugador que hicieron una inversión importante en el FC Barcelona y estamos en eso, negociando junto con otras vías que también están abiertas".

Vitor Roque en un encuentro del Barcelona ante el Cádiz / Europa Press

Una portería que está cubierta

El caso de la portería es otro de los que destacaron en sus palabras. Las palabras de Álvaro Valles en el aeropuerto no han hecho más que ratificar en la afición la idea de que hay que ir a por el guardameta de la UD Las Palmas. Pero es una situación difícil, y así lo respondía Ángel Haro: "Bueno, nosotros tenemos ahora mismo la portería completa, no hay ninguna vacante, ya sabéis que es un jugador que gusta, tiene contrato en vigor con Las Palmas y nosotros respetamos que tenga contrato en vigor con Las Palmas".

"Ya digo, hasta el 31 puede haber salida, puede haber llegadas, es que el mercado está abierto y sabéis que además los últimos días siempre hay mucha más intensidad en los movimientos y no se puede descartar nada", comentaba el presidente, sabiendo que lo normal es que con el paso de los días y la presión que tendrán en Gran Canaria, la operación pueda terminar dándose. Eso sí, la salida de Rui Silva es vital para ello.

Isco en uno de los entrenamientos del Betis en Marbella / Real Betis

Isco, cerca pero con pausa

Las ideas con Isco Alarcón están bastante claras. Se le echa mucho de menos en el equipo, pero no va a haber ninguna prisa con su vuelta para evitar una posible recaída. "Isco bien, con muchas ganas de volver, con mucho ánimo, es verdad que iba a una velocidad mayor de recuperación, ahora hay que ser cauteloso, pero yo creo que pronto lo vamos a ver, no creo ni que tarda un par de semanas, pero hay que ir con precaución y tampoco hay que digamos que apretar en los plazos, no vaya a ser que tengamos algún contratiempo", sentenciaba el presidente sobre el malagueño.

Manuel Pellegrini ya dijo en rueda de prensa antes de vérselas con el Girona que no hay que ir con prisa y no había una fecha estimada. No se quiere ilusionar a nadie con una fecha si luego por precaución no va a haber reparo en retrasarse, como ya ocurrió en Marbella, donde incluso realizó un entrenamiento con el grupo pero las sensaciones no fueron buenas.