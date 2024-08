Nueva reunión del Betis por Vitor Roque con su salida en manos del Barcelona

SEVILLA/La búsqueda de un delantero centro sigue en el conjunto verdiblanco. En la tarde del pasado lunes aterrizaron en Barcelona tres emisarios del Real Betis Balompié con un objetivo claro: negociar y certificar a Vitor Roque. A lo largo de la tarde se conocía la noticia adelantada por Jijantes en relación al acuerdo alcanzado entre el jugador y la entidad de La Palmera. El brasileño le habría comunicado al club blaugrana su intención de firmar por el Betis después de escuchar la propuesta de la comitiva de las trece barras. No ve con malos ojos se la punta de lanza de un proyecto que necesita una referencia en ataque. Pero la operación no es nada fácil para los intereses del conjunto bético ya que el principal escollo en estos momentos es el FC Barcelona y los intereses económicos que deben resolver de cara a LaLiga y las inscripciones.

Después de una fructífera reunión con el agente y familiares del delantero, Joaquín, Manu Fajardo y Ramón Alarcón han hecho noche en la Ciudad Condal con el objetivo de seguir negociando en la mañana de este martes. Han sido cazados en la ciudad deportiva Joan Gamper, centro de operaciones y punto muy caliente del mercado culé en estos momentos. Precisamente también porque el jugador ha vuelto ha ser noticia prácticamente al mismo tiempo. Ha sido grabado llegando en su coche, aparentemente para realizar la sesión de entrenamiento correspondiente, pero pocos minutos después ha salido en su coche y no ha entrenado. Esto, junto a la no inscripción del futbolista en la web de LaLiga, apunta a que su futuro está muy cerca de cerrarse.

El Barça debe decidir

La situación en estos momentos está en las manos del Barça. A día de hoy, el conjunto catalán tiene una oferta en firme de 20 millones de euros fijos y 10 más en variables por parte del Sporting CP, tal y como ha informado en exclusiva Fabrizio Romano. He aquí el punto importante de la situación. El conjunto de Flick necesita dinero para mejorar su situación económica y por ello resulta complicado para los verdiblancos conseguir que acepten una cesión. Además, emisarios del conjunto luso también estuvieron la pasada noche en Barcelona reuniéndose con Deco con la intención de que no se les escape la incorporación de Vitor Roque, como también publicaron los medios catalanes ya citados.

La operación que ofrecen desde la planta noble del Benito Villamarín se reduce a una cesión con opción de compra compartida. Algo parecido a lo que ya se ha visto en casos como los de Emerson o Chadi Riad. El problema radica en que para que pueda salir cedido, debe ser inscrito, lo cual a día de hoy se antoja complicado por las limitaciones económicas de los de Joan Laporta. Con la expedición de Manuel Pellegrini a horas de salir hacia Kosice para afrontar su primer duelo europeo del curso, todo puede pasar en las próximas horas y las informaciones se irán sucediendo. De momento, la ausencia del brasileño en el entrenamiento deja ver que su salida está prácticamente hecha, sólo queda resolver si su destino será Portugal o Sevilla.

Vitor Roque en un encuentro del Barcelona ante el Cádiz / Europa Press

Si la operación finalmente no termina de forma exitosa, el Betis tiene otras opciones encima de la mesa que tendrá que reactivar. Una de ellas, la de Moukoko. El acuerdo con el jugador existe desde finales de la pasada semana, pero no así con su club. El Borussia Dortmund se planta en unas cantidades para la opción de compra de la cesión a las que, de momento, el equipo sevillano no llega.