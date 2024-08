Betis: Los frentes abiertos hasta el final de mercado

SEVILLA/El Real Betis Balompié afronta los últimos 11 días de mercado de fichajes con muchos frentes abiertos todavía y muchas incógnitas por cerrar en la plantilla. De hecho, este jueves debuta en competición europea y no se va a hacer pública la Lista A debido a que todavía puede sufrir modificaciones de aquí al final de esta ventana estival. Manuel Pellegrini ya ha manifestado de forma indirecta pero a la vez bastante clara para quien sepa leer entre líneas que se necesitan refuerzos, ya que el número de jugadores que se han marchado en la plantilla es bastante superior a los que han llegado. Ahora mismo hay 23 fichas ocupadas de forma legal, pero está previsto que en las próximas horas sean 24 debido a la inscripción de Natan, el nuevo fichaje para la defensa. Por lo tanto, la que resta está destinada para un delantero, posición que la dirección deportiva bética espera resolver antes de que se resuelva la eliminatoria de UEFA Conference League.

Ahora mismo, la hoja de ruta en la delantera destaca a tres nombres por encima de todos. Uno que apuntan con bastante fuerza desde Barcelona es el de Vitor Roque. La opción se reduce a una rebaja salarial considerable del brasileño y que además el FC Barcelona accediese a negociar una opción de compra rentable para el equipo verdiblanco. El club blaugrana está necesitado de dinero y con los problemas que hay en el conjunto catalán con las inscripciones podría ser una opción a tener en cuenta para los últimos días de mercado atendiendo a la desesperación culé. Es una de las opciones del conjunto de las trece barras y si finalmente se compone como la más rentable económicamente será la elegida, tal y como ocurriese con Natan y Vitão.

En el caso del delantero togolés, el problema radica en el precio que pide el Círculo de Brujas. Quieren percibir un montante cercano a los 15 millones de euros por su máximo goleador y el hecho de no hacerlo en este mercado para buscar un sustituto (si aceptasen una cesión con opción de compra por parte del Betis) es algo poco viable a día de hoy. Por ello, la opción que parecía más difícil hace unas semanas y que ahora mismo parece estar cerca de avanzar de forma definitiva es la de Youssoufa Moukoko. El joven alemán de 19 años no tiene sitio en el Borussia Dortmund (de hecho, no ha ido convocado para el debut de los amarillos en la Bundesliga) y también han dejado claro, tanto él como su agente, que quieren salir sí o sí.

El principal obstáculo era el salario, pero tal y como han indicado desde tierras teutonas en las últimas horas, el acuerdo con el futbolista ha llegado a un buen puerto. Ahora queda lo más complicado, el acuerdo con el equipo alemán. Con una cesión con opción de compra como fórmula, las discusiones llegan en torno a dos aspectos: la obligatoriedad o no de la cláusula de compra y los porcentajes del futbolista que se guardarían los germanos en un futuro.

En teoría, con la llegada del delantero sea cual sea finalmente el nombre elegido, la plantilla quedaría cerrada. Pero la realidad es que hay algunos futbolistas que con el avance del mercado podrían ver su futuro lejos del Benito Villamarín, y por tanto, provocar la necesidad de encontrar algunos sustitutos. El caso más llamativo es el de la portería. Rui Silva sigue pendiente de que algún club en portugal decida ir de verdad a por él y realizar al Betis una oferta realista para poder aceptarla y solucionar de una vez por todas la situación de Álvaro Valles, que ya estuvo en la grada en el debut ante el Sevilla. Jugadores como Assane Diao o Rodri también tienen ofertas de Alemania e Italia respectivamente por lo que podrían aligerar tanto fichas como una buena cantidad en el límite salarial ya que al ser canteranos todo el dinero generado serían plusvalías.

El deseo de la directiva se llama Gio Lo Celso, pero para que se diese su operación, hablar de William Carvalho, Nabil Fekir o Johnny Cardoso (por la altísima cuantía que depararía su venta) es obligatorio. Desde dentro de la entidad de La Palmera reconocen a Diario de Sevilla que la liberación de los salarios de los dos primeros incluso permitiría ir a por un par de nombres. El de Dani Ceballos en el centro del campo, por ejemplo, nunca debe descartarse, y menos tras una nueva temporada en la que parece destinado al banquillo blanco.