Moukoko da el 'sí' al Betis

SEVILLA/El Real Betis Balompié sigue con el casting y la búsqueda del nombre perfecto para completar la posición de delantero centro en una plantilla que a día de hoy está realmente descompensada. Sin ir más lejos, Aitor Ruibal tuvo que desenvolverse como delantero el pasado jueves en la primera jornada de LaLiga ante el Girona. Es cierto que con anterioridad ha desempeñado esa función durante muchos años, pero en el Betis, venía jugando como lateral o, como mucho, por ambas bandas en posiciones más ofensivas. El tiempo apremia, y cada vez queda menos tiempo para los dos partidos que tiene en Conference League (días 22 y 29 de agosto) y la segunda jornada ante el Alavés, y parece que el ansiado refuerzo de Pellegrini no va a llegar para ese momento.

El casting sigue abierto y tiene algunos nombres que toman mucha fuerza siguiendo el mismo perfil: futbolistas jóvenes, revalorizables, que puedan ser conseguidos mediante la fórmula de cesión simple o cesión con opción de compra en todas sus variantes y que busquen emerger con fuerza en una gran liga como la española. Uno de esos nombres es Kevin Denkey, delantero del Círculo Brujas que anotó 28 goles la pasada campaña en Bélgica. A nivel salarial no supone un problema puesto que no ha debutado aún en una gran liga y es una apuesta, aunque bastante cara, debido a las altas pretensiones del conjunto belga, lo que trastabilla la operación. Otro nombre que vienen apuntando bastante fuerte desde Barcelona es el de Vítor Roque. El brasileño no cuenta para Flick y todas las partes, ahora sí, están buscando una salida. Y por último, la opción que toma fuerza en las últimas horas, Youssoufa Moukoko.

Moukoko celebrando un gol con el Borussia Dortmund / Real Betis

Acuerdo cerrdo con el Betis

Hace ya algunas semanas se situó al jugador alemán como una de las principales opciones para la delantera. Siempre ha sido una situación complicada, puesto que al ser una de las mayores promesas a nivel europeo en clave delanteros, su cartel era bastante alto. Varios equipos de la Ligue 1 se han interesado, como el Lille que quería una cesión simple o el Marsella, con quien lo tenía todo acordado pero finalmente la operación se terminó cayendo. A día de hoy también tiene sobre la mesa el interés de algún equipo de la Premier League, como es el caso del Nottingham Forest, pero no termina de concluirse la operación. Es precisamente ahí donde aparece con fuerza el Betis en las últimas horas.

Esta operación siempre ha tenido dos problemas principales: entenderse con el futbolista, que cobra más de seis millones de euros anuales y esta es una cifra inasumimble para la entidad de La Palmera y luego, hacer lo propio con las condiciones del Dortmund. Tal y como informan desde el país teutón los compañeros de Sky Sports, el primero de esos problemas ya estaría resuelto. Moukoko quiere jugar y también que su futuro se resuelva cuanto antes lejos de su país. Es por ello que habría aceptado una considerable reducción salarial para apostar por el proyecto del Betis, a pesar de tener ofertas de mayor calado económico como las de la liga inglesa. Algo que ya ocurrió, por ejemplo, con Natan. Ahora lo que procede es encontrar la fórmula ideal con el conjunto de la Bundesliga. La dirección deportiva comandada por Manu Fajardo tiene poco margen, y no puede moverse más allá de una cesión con opción de compra. Las cantidades rondan los 15 millones de euros, que se están intentando reducir por todos los medios, al igual que alterar la obligatoriedad en esa opción de compra, ya que se busca que sea el jugador quien se gane con su rendimiento.

Moukoko acosa a Toprak ante Reus en el triunfo del Dortmund en Bremen. / Focke Strangmann / Efe

Sin prisa, pero sin pausa

En el Betis tienen claro que ya van tarde. La celeridad por cerrar el delantero cada vez es mayor; primero porque los partidos se suceden y Pellegrini no tiene su recambio de Willian José y Ayoze. Pero también saben que no deben precipitarse y el final del mercado les va a dar oportunidades. Tienen varias opciones sobre la mesa y terminarán eligiendo la opción económica más beneficiosa.