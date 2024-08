Betis: Kevin Denkey, Moukoko y siempre el mismo problema

SEVILLA/El Real Betis Balompié pudo sacar varias conclusiones tras el duelo que tuvo con el Girona en la primera jornada de LaLiga EA Sports. Una de ellas fue la necesidad imperiosa de un delantero. Lejos de los análisis tácticos de acuerdo al esquema de Pellegrini (que los habrá y también son importantes) que necesita este refuerzo, el punto clave es uno, el más simple de todos; que meta goles. Desde la temporada en la que todo iba de cara y la pelota entraba con facilidad en la portería rival, el problema ha sido el mismo. El equipo genera mucho, y marca poco. Fueron 19 disparos los que realizaron los verdiblancos contra los de Míchel. Anotar un solo gol con semejante cantidad de ocasiones deja claro que la puntería no es el mayor de los fuertes de la plantilla actual. A nivel deportivo, la Champions es el espejo en el que quiere mirarse esta directiva, pero a nivel económico, es una obligación cuando hablamos de la competición doméstica.

Pero también lo es para Athletic Club, Real Sociedad, Villarreal, Girona o Atlético de Madrid. ¿Se puede competir contra ellos ahora mismo? A pesar de que los txuriurdines tienen a Sadiq, Kubo y Oyarzabal, deben firmar otro delantero. Abel Ruiz no parece que vaya a hacer unas cifras ni mucho menos parecidas a las de Dobvyk. Los hermanos Williams cada vez tienen un mayor peso goleador y la llegada de Ayoze al Villarreal supone un salto en cifras para los de Marcelino. Inalcanzable, parece, el Atleti con Sorloth, Julián Álvarez y Griezmann. Con Bakambu y el arsenal de medias puntas que tiene el Betis, acertar de lleno con el delantero se antoja fundamental para elevarse entre los competidores.

Denkey llega a un partido de esta temporada con el Círculo Brujas / Círculo Brujas

Momento de apostar por lo caro, el gol

Allá por el mes de enero, los compañeros de L’Equipe apuntaban el nombre de uno de los atacantes que más opiniones favorables ha despertado en el mundo del fútbol en la última temporada. Kevin Denkey, delantero del Círculo Brujas que nació el 30 de noviembre del año 2000 y que este año cumplirá por tanto 24 años. Su orígen está en el Nîmes francés, pero ha sido en Bélgica donde ha encontrado su mejor versión. Es un futbolista rápido, fuerte, potente, joven, revalorizable y con olfato goleador. La temporada 23/24 participó en 30 goles en 39 partidos (28 tantos y dos asistencias). Esta campaña, en siete duelos ya ha marcado su primera diana. Ya en la anterior campaña comenzó a despuntar con 13 goles y nueve asistencias en 40 partidos.

La realidad es que son las típicas cifras y perfil de futbolista por el que cualquier equipo de la Premier League paga 30 millones de euros y se lo lleva para las islas, pero eso, de momento, no ha ocurrido. Eso sí, uno de los equipos más interesados ha sido el Mónaco, que precisamente comparte dueño con el combinado belga. El togolés tiene contrato hasta 2026, y si no sale en este mercado estival, el próximo verano le restaría un año de contrato. Esto, a la hora de negociar un precio para su salida, no es nada positivo para el equipo que lo tiene en propiedad, por lo que hay muchas posibilidades de que quieran escuchar ofertas en lo que resta del mes de agosto. La dirección deportiva liderada por Manu Fajardo junto a hombres de muchísimo fútbol exótico a sus espaldas como Álvaro Ladrón de Guevara, lo lleva siguiendo desde hace bastante tiempo.

Está en la lista de futuribles para hacer las veces de Ayoze y Willian José, pero cuentan con muy poco margen de trabajo. Ya han tenido que desechar la opción de Vitão (que estaba con los billetes de avión comprados para viajar a Sevilla) y dejar ese desembolso para la posición del ‘nueve’. La dificultad de la operación no radica tanto en el salario del futbolista (que todavía no ha jugado en una gran liga y podría adecuarse a la realidad bética) como en el precio que pide el Círculo de Brujas por él. Ahora mismo, el Betis no puede pagar los más de 15 millones de euros (entre fijos y pluses) que solicitan y se buscaría convencer al club belga de que aceptase una cesión con opción de compra. Algo que se antoja complejo, al menos en la fase inicial, ya que no percibir ahora mismo dinero por su goleador para invertirlo en un recambio no es una opción de buen agrado en Jan Breydel.

Moukoko celebrando un gol con el Borussia Dortmund / Real Betis

Moukoko, el problema a la inversa

Con el delantero del Borussia Dortmund el problema sí se extiende al salario. Su fichaje por el Marsella se cayó ya hace algunos días pero el atacante y su representante están decididos a abandonar el conjunto alemán. Para que Moukoko llegase a la entidad verdiblanca, la rebaja salarial que tendría que hacerse el futbolista es bastante grande, puesto que ahora mismo su salario es inasumible. Además, para que se pudiese llegar a una cifra que el alemán aceptase, todo apunta a que debería producirse la salida de William Carvalho o Nabil Fekir, dos de las fichas más altas del equipo, o bien, una venta cuantiosa que aumentase el margen salarial de la entidad. Pocos nombres hay; Johnny Cardoso, Assane Diao… Y se para de contar.

Con 19 años, se compone como uno de los delanteros más prometedores de todo el panorama europeo a pesar de no tener sitio en el conjunto alemán. Sus cifras goleadoras no son tan llamativas como las de Denkey, pero tiene experiencia en Champions League y Bundesliga, donde ha hecho partidos que hacen babear a los dirigentes del equipo de La Palmera.Y como las inmensas dificultades para cuadrar su salario saben a poco, hay que recurrir también al acuerdo con el Dortmund. Tal y como publicaron los compañeros de El Desmarque, ya se han intensificado los contactos entre los clubes, llegando incluso a rechazar el teutón una oferta de cesión con opción de compra de unos 12 millones de euros. Al margen de que buscan aumentar un poco esa cuantía, los de Hans-Joachim Watzke desean incluir que el pago a final de curso sea obligatorio y no voluntario, como querían los verdiblancos con el objetivo de que el propio futbolista demostrase en el césped si era merecedor de que se pagase esa cantidad por él.

Moukoko acosa a Toprak ante Reus en el triunfo del Dortmund en Bremen. / Focke Strangmann / Efe

Tan cierto es que hay prisa por cerrar el jugador que complemente el ataque de Manuel Pellegrini debido a la complejidad del calendario y las pocas opciones que tiene el chileno para esa posición, como que el margen de maniobra es estrecho y el apurar hasta el cierre del mercado, tanto para rebajar las pretensiones de alguno de los dos aspirantes como para ver si se producen nuevas situaciones interesantes de mercado, es un escenario que cada vez toma más peso. ¿El mayor perjudicado? Un equipo que tuvo que debutar con un futbolista que viene jugando como lateral derecho en la posición del delantero, que tiene a un mayor baluarte lesionado hasta octubre y que se juega la vida en competición europea en los próximos días.