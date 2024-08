Las dos jugadas del Betis - Girona que enfadaron a Pellegrini con el árbitro

SEVILLA/El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini debutaba en la noche del pasado jueves ante el Girona FC en LaLiga EA Sports con un encuentro en el que se jugaban ambos equipos comenzar de la mejor forma posible la competición. El ambiente era espectacular, con más de 54.000 personas en las gradas que estuvieron apretando desde el primer momento hasta el pitido final.

El encargado de dirigir el partido fue Miguel Ángel Ortiz Arias, del comité madrileño, apoyado por Carlos del Cerro Grande en el VAR. La realidad es que no tuvieron demasiadas acciones polémicas en el partido, pero Manuel Pellegrini se quejó en algunas ocasiones, tanto a él como al cuarto árbitro del encuentro. En el estadio se palpaba esa tensión con el colegiado tras el gol concedido al Girona, un posible penalti no pitado a Nabil Fekir, muchas faltas que no fueron sancionadas con tarjeta amarilla y sobre todo, al final del partido, un fuera de juego no señalado en tiempo y forma que provocó un córner en contra, en los últimos minutos, con el partido en empate.

La primera, la mano en el tanto del Girona

Algunos instantes antes de que el conjunto gerundense anotase el primer tanto del partido, se protestó con mucho ímpetu una posible mano de Iván Martín. Fue revisada, y durante ese proceso el Ingeniero protestó bastante. Pero la revisión fue rápida y los colegiados lo tuvieron bastante claro. Hombro, y a jugar. La realidad es que en el estadio la jugada se vio de otra forma y el motivo de la protesta en ese momento estaba razonado. Era una jugada que lo cambiaba todo, y que finalmente terminó con la conclusión de que los del Ingeniero defendieron bastante mal la jugada en su desenlace.

Manuel Pellegrini y Aitor Ruibal protestan la tarjeta al delantero / Real Betis

Tras esto, llegaría la segunda jugada que provocó las protestas del Ingeniero, de nuevo con el cuarto árbitro. Pero antes, un sin fin de pequeñas acciones que poco a poco van minando la moral de los protagonistas y del estadio, con el consiguiente ambiente que eso provoca en la grada. Faltas que no son, tarjetas amarillas que no se sacan, muchísimas pérdidas de tiempo por parte del portero rival... De hecho, antes de esta última acción, decidió el colegiado amonestar a Aitor Ruibal por una protesta. Junto al delantero, salía del banquillo el chileno recriminándole la acción.

Manuel Pellegrini protesta a uno de los linieres del encuentro / Real Betis

Un fuera de juego que no pasó a mayores

La otra acción que provocó los aspavientos del sudamericano fue en el minuto 88 de partido. Se producía una llegada del conjunto de Míchel que podría haberse saldado con un fuera de juego que, aparentemente, era bastante claro. Dejó seguir tanto el línea como el propio árbitro principal, y la jugada terminó en córner. Aquí llegaron las protestas de Pellegrini, ya que normalmente si la jugada es clara, suelen levantar el banderín y no dejar la siguiente jugada. Pero eso en este caso no sucedió, y terminaron concediendo el córner. El enfado es porque podría haberse dado un gol en contra a raíz de ese saque de esquina que debería haberse anulado.

Manuel Pellegrini inicia las protestas por el fuera de juego en el minuto 88 / Real Betis

Dichas acciones, pueden verse en video con el contexto completo en la retransmisión del conjunto bético en su canal de YouTube, en los minutos 72 y 88 del encuentro, en el siguiente video.