Así juega Natan Souza, el nuevo fichaje del Betis bendecido por Oliveira y Denilson

SEVILLA/Cuando fútbol y Brasil se unen, el Real Betis Balompié tiene mucho que decir al respecto. Sin ir más lejos, el nuevo fichaje del conjunto verdiblanco llega desde Italia, pero todavía con las ideas futbolísticas del país sudamericano bastante bien arraigadas. Natan Ricardo de Souza nació el 6 de febrero del año 2001 (23 primaveras) y se compone como uno de los principales baluartes de futuro en la defensa del conjunto de La Palmera. A pesar de que el acuerdo con el Napoli es de tan sólo una cesión por una temporada, dicho contrato también incluye una opción de compra cercana a los 9 millones de euros. Su temporada en el conjunto napolitano no ha sido la mejor. Su adaptación no terminó de ser la que todo el mundo esperaba y no gozó de continuidad. Aun así, dio partidos bastante interesantes como el enfrentamiento de Champions League ante el SC Braga, coronándose como MVP.

Con él, Manuel Pellegrini recibe un futbolista que se componía como una de las mayores promesas de todo el fútbol brasileño cuando salió destino Europa. Su polivalencia es uno de sus aspectos clave, ya que puede desenvolverse a la perfección en los dos perfiles del apartado defensivo. Además, él siempre ha admitido que la posición que más le gustaba en categorías inferiores era de lateral izquierdo, donde incluso llegó a jugar bastante, por lo que en un momento dado incluso podría hacer las veces de hombre de carril zurdo.

Natan junto a Manu Fajardo en el aeropuerto de Sevilla / Juan Carlos Muñoz

Un físico imponente con experiencia en Europa

A pesar de su juventud, la participación que ha tenido en encuentros exigentes de la máxima competición continental y también en una de las ligas físicamente más complicadas del mundo, le da un recorrido que añoraba el Ingeniero para esta temporada. Natan es un verdadero animal físicamente. Es su mayor virtud, en lo que más destaca. Se compone como un zaguero que tiene un compromiso defensivo constante, que no da un balón por perdido y que se muestra muy vehemente en los cortes. Recuerda en este sentido a jugadores como Luiz Felipe o Chimy Ávila. Corte, mirada a la grada con grito de acompañamiento y petición de mayor grado de animación. Es algo que va intrínseco con este tipo de futbolistas. Aguerrido, fuerte, alto y vencedor de la gran mayoría de duelos aéreos que disputa. Al igual que los jugadores a los que le hemos comparado, el imán con las tarjetas amarillas, existe.

Y es precisamente aquí donde radican sus principales virtudes. La defensa posicional, los momentos en los que acosan al equipo a través de centros (que suele despejar un alto porcentaje de ellos), los uno contra uno, cuando tiene que correr hacia detrás muchos metros para resolver una acción... Es rápido, aguerrido y con mucho salto. Como aspecto negativo, la salida de balón. Es un futbolista que lejos de ser 'torpe' con los pies, prefiere no adoptar protagonismo e importancia cuando se producen situaciones de salida desde atrás. Esto, en este esquema, puede pasarle factura.

Natan en su primer entrenamiento con el Betis / Real Betis

Bendecido por dos leyendas

Las reacciones sobre el fichaje de Natan no se hicieron esperar en redes sociales. Dos de las personalidades que lo hicieron fueron viejos conocidos en Heliópolis. Uno fue el histórico delantero verdiblanco, Ricardo Oliveira, que tuvo estas palabras sobre su compatriota: “Buena suerte, Natan. Este club te dará todo el apoyo que necesites y los fans te expresarán lo que es el sentimiento del Betis. Mucho Betis”. Un gesto que también estuvo acompañado por el de otro de los míticos: Denilson. El extremo aplaudió con tres emoticonos la incorporación del central brasileño.