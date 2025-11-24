Apuesta por el futuro: El Betis renueva a la perla Iván Corralejo hasta 2028

El Betis ha asegurado la continuidad de una de sus mayores promesas de la cantera. El club heliopolitano ha alcanzado un acuerdo con Iván Corralejo para la renovación de su contrato, vinculando al centrocampista con la entidad verdiblanca hasta el año 2028.

Un canterano con proyección de primer equipo

Iván Corralejo Mantero (Valverde del Camino, Huelva, 1 de mayo de 2007) ha realizado toda su formación en los escalafones inferiores del Betis, iniciando su trayectoria en la categoría benjamín. Recientemente, el joven futbolista ha dado el salto al filial, debutando con el Betis Deportivo.

Su gran rendimiento la temporada pasada fue clave para su ascenso y renovación. Corralejo fue una pieza fundamental en la plantilla del Juvenil División de Honor, con el que se proclamó campeón de la Copa de Campeones tras firmar un memorable hat-trick en el partido de semifinales.

Corralejo: "El sueño de cualquier canterano"

El centrocampista no ocultó su alegría tras rubricar su nuevo vínculo con el club: "Una felicidad tremenda. El sueño de cualquier canterano es seguir en el equipo donde se ha criado. Ya debuté con el primer equipo en la Copa del Rey y ahora a seguir creciendo como futbolista y persona en este club".

Con esta renovación, el Betis blinda a una de las perlas de su cantera, confirmando su apuesta por el talento joven formado en casa.