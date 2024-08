Ayoze, el Betis y un entendimiento que no llega

SEVILLA/El Real Betis Balompié sigue dando pasos en un mercado de fichajes que cada vez se le está complicando un poco más, tanto a nivel de entradas, como de salidas. La situación en algunos puestos es caótica; en defensa, sigue sin haber acuerdo por un central que sustituya a Pezzella, Marc Bartra no está inscrito y Nobel Mendy se pierde el inicio liguero por lesión. Arriba, ni hay delantero que sustituya a Borja Iglesias y Willian José, ni se le espera a corto plazo. No se ha conseguido dar salida a fichas astronómicas como las de William Carvalho o Fekir y para colmo, la situación de Ayoze Pérez lejos de resolverse, no hace más que sembrar incertidumbre en el beticismo.

El de Tenerife tiene ofertas, y si alguien supera el salario que le dan en el equipo de La Palmera, su precio de salida serán 4 millones de euros. Una cantidad insignificante (siempre hablando dentro del contexto futbolístico) por un jugador que ya ha demostrado un nivel muy alto. Ayoze hizo un esfuerzo en su día (bastante grande, dicho sea de paso) para vestir la camiseta bética. Por un lado, la lógica impera a la hora de ponerle esa cláusula para poder contar con sus servicios a cambio de un sueldo bajo, pero también brilla por su ausencia en el momento en el que no se le ofrece (hasta ahora) el puesto en el escalón salarial que pide. No es una subida astronómica, y el rendimiento del jugador iguala con creces ese baremo.

El jugador, centrado en el Betis

Como siempre, en temas de salarios, traspasos y fichajes, el trabajo suelen hacerlo los representantes. En este caso, Ayoze se centra en su vuelta y la nueva temporada con el equipo de las trece barras. Así lo ha hecho siempre, y para ejemplo, el mensaje que transmitía durante su estancia con España en la Eurocopa: "Estoy muy pendiente de todo lo que está haciendo el Betis. Aunque ahora estamos concentrados en la Eurocopa, en los ratos libres sigo los movimientos del club. Deseo lo mejor para mis compañeros y estoy muy ilusionado por la próxima temporada. Espero volver lo más tarde posible, lo que significaría que España sigue avanzando en el torneo".

De momento se encuentra en Marbella acumulando sus primeras sesiones de entrenamiento. La lesión que le impidió jugar con España está totalmente superada, pero ahora necesita un pequeño proceso de adaptación que iguale su estado físico al del resto de sus compañeros, que llevan trabajando desde el pasado 8 de julio. Ofertas ni le han faltado, ni le van a faltar. Equipos como FC Barcelona, Real Sociedad y algunos de la Premier League han llamado a su puerta a lo largo del verano. Su precio es muy bajo, la propuesta final del Betis no llega, y todo puede cambiar de rumbo en los próximos días si el club heliopolitano no termina de valorar a uno de sus mejores jugadores.

El líder de un extremo izquierdo en overbooking

A día de hoy, el club cuenta con el tinerfeño como el jugador titular para esa posición. Una salida haría muchísimo daño a la sociedad que han creado él e Isco Alarcón en el terreno de juego y que tantos frutos ha dado en esta pasada campaña. Pero cuando el río suena, agua lleva. No es normal que en un mismo plantel haya cuatro jugadores para un mismo puesto, y esto ocurre en el Betis. La vuelta de Juanmi a un buen nivel y el hecho de que aún no haya salido a otro equipo (cuando se le presuponía como el descarte de Pellegrini) da, cuanto menos, para reflexionar.

Chimy Ávila es una apuesta fuerte de la dirección deportiva en el pasado mes de enero, mientras que Abde lo fue en agosto. Son casos en los que, lejos de una salida, apuntan a querer quedarse y luchar por un puesto en el once del Ingeniero, y más, con la cantidad de partidos que vienen esta temporada.