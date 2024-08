Nobel Mendy se retira lesionado ante el Cádiz y evidencia la urgencia en defensa

SEVILLA/El Real Betis Balompié se enfrentaba en la tarde de este miércoles al Cádiz CF en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea siendo el quinto amistoso de la pretemporada de los de Manuel Pellegrini. Un partido en el que poco a poco se debía ir viendo un mejor funcionamiento del equipo debído a la cercanía del debut liguero ante el Girona. Hasta los últimos minutos de la primera mitad, todo estaba marchando a la perfección en la parcela defensiva. Por un lado, un Marc Bartra muy expeditivo, rápido al corte, con calidad en el pase y en la conducción y contundente en el corte.

Su compañero, Nobel Mendy, más de lo mismo. Estaba volviendo a destacar (como en todos los partidos de la pretemporada), al margen de un pequeño error ante Chris Ramos que no pasó a mayores. El nivel era bastante parejo entre ambos. Pero todo tornó a la negativa para el senegalés. En una carrera defensiva en un contragolpe del conjunto de Paco López, el defensor iba al suelo y cortaba la acción con una buena sesgada. Ahí, se hacía daño en lo que aparentemente parecía un golpe (se le vio volver a colocarse en su sitio de forma renqueante). Dos acciones más tarde, el jugador tenía que tumbarse en el suelo y pedir la atención de las asistencias médicas del equipo. Tras hablar con él, se retiraba del terreno de juego notablemente contrariado y lo sustituía otro canterano, Ismael Sierra.

Nobel Mendy en un acto del club en Estados Unidos con la fundación / Real Betis

Alarmante situación en defensa

A pesar de que lo de Nobel Mendy, a falta de un diagnóstico final, parece una retirada por precaución ante un doloroso golpe y también del buen rendimiento de Marc Bartra y Diego Llorente en los 45 minutos que han jugado cada uno de ellos, la situación en defensa con la plantilla de las trece barras es bastante peligrosa. Ya lo dijo Manuel Pellegrini; los puntos iniciales valen lo mismo que los de las últimas jornadas. Se han marchado los tres futbolistas que le dieron al equipo las buenas cifras defensivas de la anterior campaña y de momento sólo ha llegado el ex del Leeds.

A esto se le suma un problema más. Al margen de que se le debe exigir una mayor celeridad a la dirección deportiva de Manu Fajardo a la hora de firmar un sustituto de nivel acorde al hueco que ha dejado Pezzella, hay que hacer lo propio con la directiva bética. Desde el club informaban a Diario de Sevilla que no iba a haber problemas con las inscripciones de los nuevos fichajes ni de los renovados (Marc Bartra) y que el hecho de que no aparezcan todavía en la web oficial de LaLiga como inscritos, se debía a un problema burocrático de la propia entidad futbolística. Un inconveniente que al parecer, no ocurre con otros muchos equipos españoles que sí han inscrito a sus incorporaciones. Si Marc Bartra, por cualquier motivo, no puede jugar ante el Girona, el problema sería de órdago.

Las opciones no terminan de concretarse

A pesar de todo, el hecho de que se certifique la inscripción del catalán o no debe ser una situación complementaria a la necesidad de firmar jugadores en defensa. El debate debe ser si las tres competiciones y el exigente calendario verdiblanco obligan a incorporar a uno o a dos efectivos. Los nombres, de momento, son claros: Coulibaly y Vitão.

En el caso del jugador del Borussia Dortmund, el acuerdo estaba cerrado, tal y como se ha venido informando en este diario. No así con el conjunto teutón, que pide 10 millones de euros en la opción de compra de la cesión. Misma cantidad en la que se planta SC Internacional por el central brasileño, algo que de momento frena a la directiva de La Palmera, que llega como máximo a los 8 millones de euros. Sea como fuese, la exigencia a todos los estamentos del club no debe desaparecer y la defensa debe estar completa en los próximos días.