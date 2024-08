Assane Diao: “Ojalá poder ganar un título este año”

SEVILLA/El delantero del Real Betis Balompié, Assane Diao, está desde hace unos días de vuelta con la disciplina verdiblanca tras conseguir alzarse como campeón de la Eurocopa sub-19 con España (junto a Jesús Rodríguez y Yanis Senhadji) el pasado mes de julio. Ya tuvo incluso minutos bastante interesantes en el Benito Villamarín contra el Al-Ittihad, en medio de los rumores que llegan desde Italia sobre una posible salida a la Lazio. Ahora, está con el resto de sus compañeros en Marbella, preparando el amistoso de la noche de este miércoles ante el Cádiz de Paco López, atendiendo a su vez a los compañeros de los medios de comunicación del club, repasando toda la actualidad verdiblanca.

Comenzó repasando su estado actual: "La verdad que muy bien, con muchas ganas de esta pretemporada. Me incorporé hace dos días, pero con muchas ganas de continuar. El calor... La verdad que no lo llevo del todo bien, porque estaba acostumbrado al tiempo de Irlanda del Norte, allí se estaba mejor". También habló sobre su debut esta pretemporada, y admitió que tuvo que adelantar su regreso por querer jugar de nuevo en casa: "La verdad que fue algo espectacular, siempre que jugamos en casa viene muchísima gente a apoyarnos. Tenía que haberme incorporado más tarde a la concentración, pero cuando vi que jugábamos en casa, decidí incorporarme antes y poder jugar este partido".

Un verano y un año especial

"Con muchísima ilusión, la verdad. El año pasado caímos en semifinales, y teníamos ganas de la revancha. La verdad, que para mi familia y para mi, es un año muy especial. Pude cumplir mi sueño de debutar con el primer equipo del Betis", comentaba el extremo sobre este cuerdo tan especial.

Su momento le ha llegado, quizá, muy rápido. Debut en liga, en Europa... El aspecto mental es importante y así lo admite: "En este último año se está hablando mucho del tema mental. Yo afortunadamente tengo siempre a mi familia, a mi entorno, siempre me están aconsejando lo mejor posible".

"El Betis me lo está dando todo. Es algo que no puedo agradecer con palabras, les debo mucho y siempre estaré agradecido a ellos", sentenciaba sobre lo importante que es el club de las trece barras para él.

Un año competitivo

Serán tres competiciones y muchos partidos, donde Assane seguro tendrá hueco. Tiene claro que es un año importante y que el club debe ir a por todas: "Si, yo creo que es algo que necesita el club. Traer a los mejores jugadores para poder competir al máximo nivel es necesario. Ir al máximo en LaLiga, Copa del Rey y en Conference. Lo daremos todos. Quiero ir partido a partido, no me pongo objetivos a largo plazo. Quiero dar pasos importantes en mi carrera y ojalá, por qué no, poder ganar un título este año".

"Al final, yo ahora acabo de empezar la pretemporada y tengo muchas ganas de demostrar. Todos estamos agradecidos por el trabajo que está haciendo el míster. Por mi parte, creo que las posiciones de delantero o extremos son las posiciones en las que más cómodo me encuentro", sentenciaba.

La Conference, en el punto de mira

Todo el vestuario tiene claro el mensaje y la ambición que se le debe transmitir a la afición. Esto comentaba también sobre el reto de la UEFA Conference League: "Yo creo que también la Copa del Rey es importante. Son competiciones a largo plazo. Tenemos que ir partido a partido. Si que es cierto que queremos hacer algo importante en Europa".