Dos bajas en el Betis, pero con Isco y Fornals

SEVILLA/El Real Betis ha preparado en la mañana de este sábado, el último entrenamiento del año, el último entrenamiento antes de medirse al rayo, vallecano este domingo a partir de las 21:00 horas en el Benito Villamarín. Ha sido una sesión que ha transcurrido con total normalidad, con Manuel Pellegrini, dando la charla inicial, como es habitual ante los futbolistas que han realizado el entrenamiento y posteriormente estos han comenzado con los ejercicios de calentamiento. Los puntos de interés radica Pablo Fornal seguía entrenando con normalidad y así poder entrar en la convocatoria contra los de Madrid y también, tras el derbi de filiales del pasado viernes, ver quiénes eran los canteros que trabajaban con el grupo.

En el primero de los puntos, todo ha transcurrido como venía haciéndolo a lo largo de la semana, con Pablo Fornals, plenamente integrado en la dinámica del grupo y apuntando a volver a una convocatoria varias semanas después de su lesión muscular. El centrocampista es muy importante en los planes de Pellegrini, y tendrá un papel fundamental en lo que será la obligación de conseguir tres puntos que inviten a terminar el año en posiciones europeas.

Los jugadores del Real Betis Balompié realizan ejercicios de calentamiento / Manu Colchón

Las bajas para el Betis - Rayo

Como viene siendo habitual, las principales bajas del equipo han sido: William Carvalho, Mar Roca, Héctor, Bellerín y Nobel Mendy. Tampoco está Rui Silva, que va a volver a ser baja y ya se le espera en plenas condiciones para el choque ante el Real Valladolid ya para 2025.

El portugués se lesionó ante el FC Barcelona en el hombro y a pesar de que ha intentado recuperarse a tiempo junto con los miembros del cuerpo médico, no ha sido posible y le tocará a Fran Vieites defender de nuevo la portería del conjunto heliopolitano. Por otro lado está la situación de Fornals. El de Castellón de la Plana se ha perdido hasta el momento ocho partido y su ausencia se ha hecho notar mucho en los partidos en los que no ha estado.

Manuel Pellegrini dando la charla a sus jugadores antes del entrenamiento / Manu Colchón

Los canteranos que han trabajado

Después del derbi de filiales, jugadores que vienen trabajando normalmente como Jesús Rodríguez y Dani Pérez, no han entrenado y por lo tanto no estarán el domingo en el campo ante los de Íñigo Pérez. Sí lo ha hecho Mateo Flores, que no fue convocado con Arzu y de hecho vio el partido en la zona lounge junto a nombres como Lo Celso, Assane, Bartra, Adrián, Abde, Barragán...