Bakambu: "Siento que aún no ha empezado mi aventura en el Betis"

Va camino de hacer un año desde que Bakambu llegó al Betis y dos lesiones, una al inicio y otra al final de la pasada campaña han hecho que el jugador esté lejos del nivel esperado. El delantero lo sabe y en una entrevista a Eurosport afirmó que realmente todavía no ha empezado su aventura en el Betis.

“Desafortunadamente, me lesioné dos veces seguidas. Esto nunca me había pasado en mi carrera. Para mí, todavía no he empezado realmente mi aventura en el Betis, aunque ya llevo ocho meses aquí. Espero poder continuar esta temporada y mostrar todo mi potencial a la afición”, indicó el congoleño, que añadió: “Estuve cinco meses sin jugar. Regresé hace poco más de un mes. Desde el comienzo de mi carrera, era la primera vez que sufría una lesión tan grave. Pero estoy trabajando duro para volver a mi mejor nivel. Tomará el tiempo que haga falta, pero estoy dentro de los tiempos de transición que me he marcado”.

El protagonista agirnó que siente que está “regresando”. “No debemos saltarnos los pasos. Ahora bien, es cierto que me hubiera gustado marcar dos o tres goles más, no lo voy a ocultar. Pero para mí la salud es la prioridad. Cuando regresé al campo aún no estaba al 100%. Jugando es como recuperamos las sensaciones y el nivel. Pellegrini lo ha entendido muy bien”.

Bakambu también fue cuestionado por el papel del técnico chileno y aseguró que “cada entrenador tiene su propia metodología. Él da más responsabilidad a sus jugadores, pero hay que devolvérsela en el campo”.

También fue cuestionado sobre Vitor Roque, al que definió como "un jugador joven y con mucho talento". "Ha tenido un buen comienzo de temporada y espero que siga así. El entrenador nos alineó varias veces juntos. Todo salió bien. Dentro y fuera del campo es alguien que me gusta", señaló el punta, que lo defendió al asegurar que "en el Barça hay mucha presión". "Para mí es un muy buen jugador. Pero es joven (19 años), hay que darle tiempo para que madure. Creo que para él el Betis es el mejor escaparate posible".