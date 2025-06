El bético Pablo García no consigue ganar el Europeo Sub-19 en una final con polémica en los últimos minutos

SEVILLA/Finalmente, no pudo Pablo García hacerse con la victoria en la final del Europeo Sub-19 en un partido que terminaron perdiendo por la mínima los españoles ante Países Bajos. Fu un partido en el que el jugador del Real Betis Balompié no brilló como en la ronda anterior pero que igualmente llevó una parte importante del peso ofensivo de su equipo. Fueron tres pases clave y dos remates a la portería rival en una velada en la que tendrá que conformarse con la medalla de plata de un torneo en el que vislumbran las grandes promesas del panorama del viejo continente. Aun así, el torneo del sevillano es para recordar y le ha hecho abrirse muchas puertas en el fútbol de élite. Hay que tener muy en cuenta que en los minutos añadidos, el árbitro no vio un posible penalti a favor de España muy protestado por todos los futbolistas y también el banquillo.

Ya en la ronda de semifinales, el sevillano fue realmente protagonista. En un partido de locura ante Alemania, consiguió anotar un póker para llevar a su equipo a la final ante Países Bajos. Pero es que no fueron cuatro goles normales, por así decirlo. Uno fue de olímpico, en una fotografía calcada a la de Nabil Fekir en el derbi de Copa del Rey en el Benito Villamarín. Otro fue exhibiendo sus cualidades de delantero rematando un balón muerto en el área, mientras que antes del último, regateando al portero, vino otro en una jugada 'a lo Robben'. Amague y tiro al palo largo con la zurda. Su participación en la gran final no fue tan destacada a nivel goleador, pero aun así llevó bastante pero en el apartado ofensivo del equipo.

Pablo García celebrando su victoria en semifinales del europeo / RFEF

No pudo seguir la estela de muchos jugadores béticos

Los campeonatos de Europa con las categorías inferiores de la Selección Española siempre han tenido mucho sabor verdiblanco. Sin ir más lejos, este mismo torneo lo consiguen ganar el pasado verano tres futbolistas importantísimos en los escalafones inferiores del combinado de Heliópolis: Jesús Rodríguez, Assane Diao y Yanis Sanhadji. Dani Ceballos o José Carlos fueron otros béticos que sí lo consiguieron en su día.

Pablo se marcha finalmente como máximo goleador del torneo junto a otros tres futbolistas y consagrado como una de las grandes estrellas del panorama nacional.

Pablo García. / UEFA

Estará con Pellegrini en la pretemporada

Ese es el deseo de Pablo García y también de su familia, aunque hay que ver si en Heliópolis no le 'obligan' a descansar un poco después de ser el segundo jugador de la entidad que más tarde ha terminado de competir. "Ojalá el míster haya visto esto y esté orgulloso de mí. Ojalá sea una especie de impulso al primer equipo, es lo que más feliz me haría", comentaba la joven promesa del Betis después de las semifinales respecto a la posibilidad de comenzar desde el mismo día 8 con los reconocimientos médicos. Pero no era el único, en vísperas de la gran final, Ramón, su padre, comentaba algo parecido teniendo claro que la prioridad ahora mismo para el chico es el propio Betis.

"Él lo que quiere es ganar la copa y en 15 días estar a las órdenes de Pellegrini. Llevo viéndole muchos años de trabajo y sacrificio", comentaba su padre. De momento el jugador es feliz en Heliópolis, pero como se ha visto con todos los canteranos a lo largo de la historia, cuando los equipos importantes de Europa llaman a la puerta, la situación se termina evaluando. Su cláusula es de 30 millones de euros y equipos como el Madrid ya le siguen la pista, según informó Diario MARCA.