El Betis atrapa a Isco

Sevilla/Este pasado viernes se cumplió el primer aniversario de Isco en el Betis. Fue un 26 de julio de 2023 cuando el club de La Palmera hizo oficial la llegada del de Arroyo de la Miel, sin duda el mejor futbolista del equipo verdiblanco y uno de los estandartes de LaLiga.

Y desde entonces, el mediapunta se ha sentido en la entidad heliopolitana como en su propia casa, muy bien acogido y arropado siempre por Manuel Pellegrini, por sus compañeros y, por supuesto, por una afición que le demuestra siempre un gran cariño, que disfruta con su fútbol, y a la que ayer, en sus redes sociales (Instagram) le lanzó un bonito mensaje: "Hoy hace un año que estamos juntos. Un año desde que el Betis y su gente me atraparan. ¡Con ganas de empezar esta segunda temporada!". Unas palabras cargadas de agradecimiento y de ambición por parte del 22 verdiblanco, que el curso pasado marcó diferencias con su juego en un conjunto bético con el que quiere lograr cosas importantes esta próxima temporada. Sin duda, el gran líder del Betis en el terreno de juego.

El costasoleño está focalizado en poder llegar a tiempo para la cita frente al Girona

Sus números en Liga la pasada campaña fueron una carta de presentación muy buena en su primer año como futbolista del equipo de Heliópolis: 29 encuentros, 8 goles y 5 asistencias, siendo elegido en 19 ocasiones mejor futbolista del partido de su equipo. Un rendimiento muy alto que hizo que estuviera en las quinielas de Luis de la Fuente, seleccionador nacional, para ir a la Eurocopa, pero todo se truncó con aquella lesión en Las Palmas que acabó en una fractura del peroné en su pierna izquierda de la que fue operado el pasado 20 de mayo.

Y desde ese momento ha seguido un proceso de recuperación cargado de profesionalidad e ilusión para regresar lo antes posible. Mucho trabajo en la ciudad deportiva, mientras el equipo se marchaba a Austria y a Estados Unidos, con el único objetivo de poder unirse al grupo de cara al comienzo de Liga frente al Girona, sin obviar esa eliminatoria de play off en la Conference League, una competición que seduce mucho al vestuario verdiblanco.

"Hace un año que estamos juntos, un año desde que el Betis y su gente me atraparan"

"Está siendo un verano raro, con muletas y la bota. Un verano donde me he casado así, tal cual, con la muleta, la bota, fue complicado. Pero ya en la recta final de la recuperación. Estamos rehabilitando, poquito a poco, cada día con mejores sensaciones y con ganas de volver. Voy a intentar llegar al 100% al principio de temporada, que tenemos el partido contra el Girona, muy importante, luego el play off de la Conference. Tenemos que empezar bien y yo creo que esa puede ser una de las claves de la temporada", comentaba Isco recientemente en una entrevista en la ESPN.

De esta manera, el futbolista verdiblanco sigue dando pasos adelante en la recuperación de su lesión. A base de tesón, constancia y sacrificio está dejando atrás aquel percance en Las Palmas. La magia continúa intacta en Isco, atrapado por el Betis.