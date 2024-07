Isco Alarcón y el objetivo del Betis: "Ojalá ganar algún título"

SEVILLA/A pesar de que en pleno mercado de fichajes toda la atención esté puesta en aquellos nuevos nombres que llegan a la plantilla del Real Betis Balompié para reforzar la plantilla, hay algunos pesos pesados del equipo que deben recuperar su mejor nivel para que el bloque que se construya a la finalización de la ventana de fichajes sea coherente. Uno de ellos es Isco Alarcón. Por sus botas pasa el 80% del fútbol del equipo verdiblanco y su ausencia ya la notó la temporada pasada en los dos bloques de partidos en los que estuvo en el dique seco.

El de Arroyo de la Miel ha vivido algunos veranos complicados, con pretemporadas en las que no sabía si iba a tener minutos o tan siquiera un equipo, como al inicio del año pasado. Este año, la complicación llega por la lesión. Así lo ha contado en una entrevista con los compañeros de ESPN: “Sí, un verano raro, con muletas, la bota… Un verano donde me he casado… Fue complicado. Ya en la recta final de la recuperación. Estamos rehabilitando, poquito a poco, cada día con mejores sensaciones”. Se especuló con que viajaría con el equipo pero finalmente se ha quedado en Sevilla para seguir trabajando en la ciudad deportiva Luis del Sol.

Isco enseña a la afición bética el premio de LaLiga de mejor jugador en abril. / RBB

Estados Unidos, una oportunidad de crecimiento

“Hay muchas pretemporadas que se hacen por allí (Estados Unidos). Yo creo que es una buena forma de que conozcan el Betis, hacerles llegar ese sentimiento. Un equipo que quiere jugar siempre bien al fútbol, que disfruta de la pelota y ojalá enamoremos en Estados Unidos como lo hacemos aquí en España”, certificaba sobre la gira norteamericana que recién ha comenzado.

Los dos rivales de los de Pellegrini serán dos gigantes de la Premier League, Liverpool y Manchester United. Así valoraba el malagueño estos duelos: “La verdad es que no está nada mal, es una prueba exigente para ver en qué momento nos encontramos. Hay que afrontarlo de la mejor forma posible para comenzar bien el campeonato. Son dos grandes equipos pero es pretemporada. Van a ser partidos igualados y en los que hay que ir tomando conceptos y mejorando físicamente”.

Isco entrenando sobre tierra en la ciudad deportiva Luis del Sol / Real Betis

El partido ante el Girona entre ceja y ceja

Cuando se repiten los éxitos tan seguido, la exigencia sube. La voluntad de volver a ganar un trofeo es creciente y se ha convertido en un objetivo para todo el plantel: “Hay que intentar crear un equipo competitivo. Las aspiraciones tienen que ser las más altas posibles. Ojalá ganar algún título, clasificar para Europa….”. También hizo referencia a lo que se espera de él en este curso: "Lo de los MVPs es algo sobre lo que no me preocupo mucho. Voy a intentar llegar al 100% al inicio de la temporada. Primero Girona, luego los play-offs de Conference…".

Palabras de capitán en las que exigía "empezar bien" y hacer de un buen arranque "una de las claves de la temporada”, concluyó sobre la expectación que hay con él y si consigue repetir el rendimiento astronómico del pasado curso. Terminó la entrevista hablando un poco sobre varios temas interesantes. Tuvo tiempo para colocar a Messi, Griezmann y Neymar como los jugadores más difíciles a los que se ha enfrentado. Añadió además a Rüdiger: “Da muchos pellizcos”.