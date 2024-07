Isco: "Es como si te atrapara, como si fueses bético de pequeño"

Isco Alarcón ha caído de pie en el Benito Villamarín, y la afición del Real Betis Balompié lo tiene como su jugador fetiche. Poco a poco ha ido metiéndose en el corazón de todos y cada uno de los béticos, al igual que el propio jugador ha empezado a comprender lo que significa este Club. Su idiosincrasia. Y sobre todo el concepto de lo que es el beticismo. Así lo ha demostrado en su participación en la serie documental de Netflix, 'LaLiga: más allá del gol', que se estrenó el pasado 15 de julio. El primero de los momentos más reseñables se produce cuando el de Arrollo de la Miel va en el coche junto a Joaquín. Aquí, pasa un coche por el lado, y les pita, apuntando Isco a un Joaquín confuso: “Será del Sevilla”, a lo que Joaquín contesta, “Será ‘palangana’”.

“Llegué al Sevilla, uno de los máximos rivales del Betis. Siempre existe esa rivalidad entre un equipo y otro. Las cosas no salieron como queríamos, ni al equipo ni a mí. Ahora en el Betis estoy feliz y siento que nadie puede conmigo”, expresaba.

Una lesión muy dura ante el Getafe

En el pasado mes de febrero, Isco se lesionaba ante el conjunto azulón en el izquiotibial. En la serie se recoje a la perfección el proceso de la lesión y las reacciones del jugador y sus compañeros. “Ahora me está tocando vivir un momento muy malo", comentaba en aquel tiempo. "Hay momentos en la vida donde estás más apagado, donde las cosas no te salen tan bien como tú esperas. Es necesario prepararte mentalmente para momentos donde no van a salir las cosas bien. Tienes que estar preparado para cuando lleguen, dar el callo, apretar y no rendirse”.

Hay que defender al Betis hasta que no te queden fuerzas

Un Isco que también tuvo tiempo para hablar de lo que le ha hecho sentir en este primer año la afición del conjunto verdiblanco. Sin duda, unas palabras con las que se identificarán la inmensa mayoría de los béticos: “Lo que se siente en el Betis es impresionante. Es como si te atraparan. Como si fueras bético desde pequeño. Estoy feliz, pasando por uno de los mejores momentos de mi vida, disfrutando como un niño chico”.

Un vestuario consciente de la importancia de Isco

Héctor Bellerín ha sido otro de los que ha participado en el producto audiovisual de Netflix. Entre otras muchas cosas, ha hablado de la importancia de Isco para la plantilla: “Es un futbolista que no te puedes imaginar. Ya no sólo en los partidos, en los entrenamientos le decimos que no vale jugar con las manos… Lo hace muy fácil”, comentaba a un camarero en uno de los bares que visita. “Es muy importante. Nos da personalidad, nos da tranquilidad. Nos da fútbol”.

Bellerín: Es nuestro Michael Jordan. Es el jugador al que cuando el partido está complicado, le quieres dar el balón

En el conjunto heliopolitano, si hay alguien que entiende de lesiones, ese es Nabil Fekir. El campeón del mundo con Francia también tuvo palabras el Netflix para reconocer lo importante que es el ex del Real Madrid en la plantilla: “En cada equipo hay jugadores importantes, e Isco es uno de ellos”.