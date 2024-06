El Betis avanza en la hoja de ruta

Sevilla/La llegada y presentación de Romain Perraud fue el pistoletazo de salida a la revolución que espera llevar a cabo el Betis en la plantilla. Y es que en los próximos días, antes del regreso al trabajo el próximo 8 de julio, se esperan muchos más movimientos en cuanto a incorporaciones en las diferentes líneas del equipo dirigido por Manuel Pellegrini. La dirección deportiva tiene la hoja de ruta marcada, con varias opciones en cuanto a los puestos a reforzar después de las salidas que se han producido, las que están cerca de producirse y las que se llevarán a cabo durante el trabajo veraniego.

En cuanto a la portería, la llegada de Adrián San Miguel está mucho más avanzada que la de Álvaro Valles. El club verdiblanco y el meta sevillano están cerca de un entendimiento en cuanto a salario, pues a pesar de que llega en principio para ocupar el hueco de Claudio Bravo, el aún guardameta del Liverpool tiene un elevado carácter competitivo y sus miras pasan por ganarse la confianza del chileno de cara a pelear seriamente por el puesto de titular. Todo está encaminado, por tanto, a que Adrián regrese a Heliópolis y su fichaje no debe alargarse demasiado en el tiempo.

Por contra, el Betis se ha topado por ahora con la firmeza de Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, que no acepta una oferta por debajo de los 15 millones de euros por Álvaro Valles. No obstante, la calma reina al respecto en el Betis, donde aún no han llegado ofertas por Rui Silva y con Fran Vieites renovado hace poco.

Iker Losada recibe un premio durante su temporada con el Racing de Ferrol. / R. F.

De cara a la defensa, el Betis tiene dos nombres muy presentes: Vitao y Diego Llorente. Al menos, firmar un central antes del comienzo de la pretemporada es la idea de la secretearía técnica verdiblanca, de ahí que el club de La Palmera tenga abiertas las vías del central brasileño y del español. El próximo lunes 1 de julio entrará en vigor el precontrato de Vitao con el Inter de Porto Alegre por las próximas cinco temporadas, pero a pesar de ello el conjunto gaúcho sigue buscando un central en el mercado como recambio de Vitao, al que va a vender a Europa. Betis, West Ham y Nottingham Forest son los que mejor colocados están en estos momentos para firmar a un zaguero que es titular indiscutible en su actual equipo.

El extremo del Racing de Ferrol apunta a Heliópolis pese al deseo del Celta

La otra opción candente es la de Diego Llorente, con contrato en el Leeds hasta 2026 (el club inglés tiene la opción de ampliarlo) pero con la idea de buscar un nuevo destino después de su cesión a la Roma, club que también lo tiene presente en estos momentos mediante un nuevo préstamo. Sin embargo, la opción del Betis le seduce mucho y la sintonía entre la entidad heliopolitana y el Leeds es muy buena tras el acuerdo alcanzado por Marc Roca, cosa que podría favorecer la llegada del central al equipo bético. Además, los verdiblancos siguen rastreando el mercado en busca de otro central joven con perfil zurdo, pues la idea pasa por tener cinco centrales, siendo Mendy el quinto.

Diego Llorente, en un encuentro con la Roma. / E.P.

Y en el ataque del Betis también habrá muy pronto novedades. Y es que si nada se tuerce a última hora, el fichaje de Willian José por el Spartak de Moscú tiene muchas posibilidades de ser oficial el próximo lunes, una vez que el delantero haya pasado de forma satisfactoria las pruebas médicas con el conjunto ruso, quien tiene todo acordado con el jugador y con el Betis por un montante, incluyendo variables, que podría alcanzar los 3 millones de euros. De esta forma, el cuadro verdiblanco se desprendería de una ficha importante, movimiento que confía en poder repetir con Borja Iglesias. Es ahí donde ha tomado fuerza en las últimas horas la opción del Celta de Vigo, quien tiene presente al Panda tras llegar a un acuerdo con el Wolverhampton para la venta de Strand Larsen por 30 millones de euros. Claudio Giráldez, técnico celeste, ve con buenos ojos la llegada del delantero gallego, quien también tendría que hacer un esfuerzo a nivel económico dentro de una operación en la que sigue estando presente el nombre de Manu Sánchez. Y es que el Betis no se olvide del lateral del equipo vigués para competir con Perraud.

Además, y pese al interés precisamente del Celta, el Betis está también muy cerca de hacerse con los servicios de Iker Losada, extremo del Racing de Ferrol. La entidad verdiblanca lleva días negociando con el club gallego al no estar dispuesto a pagar la cláusula de dos millones que tiene un jugador que a sus 22 años firmará como bético un contrato muy probablemente de cuatro temporadas. De esta manera, el Betis avanza en su hoja de ruta.