La ilusión renovada de Perraud en el Betis

Sevilla/Con un tímido español que se agradece y apunta ya un alto grado de implicación y la promesa de mejorarlo pronto, Romain Perraud, el primer fichaje del Betis en este mercado veraniego, se presentó en sociedad dando las gracias a "todos los que han hecho que esté aquí ahora".

El francés, que firma un largo contrato hasta 2029, se mostró "impresionado por el recibimiento" y aseguró que ya le están "tocando el corazón, porque se ve que el Betis es una gran familia y es emocionante esta aventura". El de lateral izquierdo era un puesto clave que el club debía reforzar y por eso el jugador desveló que llevaban "mucho tiempo hablando". "Me gusta la pasión que hay en el club y creo que puedo adaptarme bien al estilo de juego y a lo que me pedirá el entrenador", aseguró, pese a que no ha tenido continuidad las últmas temporadas ni en el Southampton, al que se abonarán unos tres millones por el traspaso del futbolista, que finalizaba contrato en 2025, ni en el Niza, donde esta campaña no gozó de protagonismo: "Es cierto que en el Brest tuve un buen rendimiento en un sistema muy ofensivo en el que me sentía cómodo. El sistema del Betis también es muy ofensivo y puedo adaptarme a esa idea de atacar y defender mucho. Esta temporada no pude disfrutar muchos partidos. No estaba en la misma línea del entrenador y por eso no contó mucho conmigo, pero siempre he jugado con regularidad y aquí lo daré todo para retomar esa continuidad".

¿Y Pellegrini? "No he tenido la ocasión de hablar con Pellegrini, pero lo más importante es que el club y la dirección deportiva confían ciegamente en mí", dijo el protagonista, seguro de adaptarse a lo que le pida el técnico. Sus compañeros lo ayudarán: "No he podido hablar con ningún compañero, pero espero hacerlo antes del inicio de la pretemporada. He jugado contra Sabaly o Formals y conozco a Fekir y espero que ellos y elresto de compañeros me ayuden".

Ser el primer fichaje es una "ventaja" en ese proceso de adaptación: "He tenido tiempo de estudiar el equipo y visualizarme aquí. Lo daré todo en el campo, soy una persona constante y trabajadora y daré lo máximo por el Betis", aseguró Perraud, que dijo de símismo ser "un apasionado del fútbol y de la liga española". "Conocía el estadio y la pasión de la afición", dijo Perraud, que no conocía la ciudad pero le habían hablado muy bien de ella: "Mis padres estuvieron aquí de viaje hace 10 años y me hablaron de lo bonita que era la ciudad. Una vez hablando con mi madre ya le mostré mi curiosidad por este club y ahora por fortuna estoy aquí", finalizó.

Un amplio seguimiento y la familia verdiblanca

José Miguel López Catalán, vicepresidente del club, insistió en la idea en que sus cualidades físicas y su ejuego se encajan en la idea del Betis y su entrenador. "Dentro de su posición es importante la potencia que tiene de ida y vuelta, más en nuestro estilo de juego, y ese equilibrio defensa-ataque que posee", explicó el directivo, que añadió: "Es el primer fichaje de este mercado de verano, un verano muy importante para nuestro proceso de crecimiento de los próximos años. Acometemos este fichaje con mucha convicción y si se ha hecho tan pronto es porque ambas partes están convencidas. El club estaba seguro que había que reforzar esta posición y desde enero se ha hecho un gran trabajo por la dirección deportiva y estamos muy convencidos de un fichaje que tiene el visto bueno del entrenador".

En la misma línea se expresó Manu Fajardo, director deportivo de la entidad, quien anunció que Perraud será padre por primera vez en octubre ya en su etapa en Sevilla: "Venir al Betis es un gran paso en su carrera. En octubre serás papá por primera vez con una nueva bética que formará parte de esta gran familia", destacó el dirigente, incidiendo en la idea de "familia" que es el Betis: "Perraud ha sido en todo momento una prioridad. Es un perfil de lateral que hemos seguido desde el Brest. Reúne las aptitudes que creemos que debe tener un lateral de mucho recorrido, que aporta en ataque con equilibrio defensivo. El entrenador también lo tuvo claro". "El Betis es un club humilde, luchado y una gran familia en la que encajará bien porque tiene perfil Betis", indicó Fajardo.