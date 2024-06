Manu Fajardo repasa la actualidad del mercado de fichajes del Betis

Sevilla/Romain Perraud fue presentado como futbolista del Betis. Es el primer fichaje de este mercado estival, una temprana incorporación que no hace más que anunciar un "verano movido en el objetivo y la obligación de mejorar la plantilla", según Manu Fajardo, director deportivo del Betis, que desgranó nombre a nombre la situación de los nombres vinculados al club heliopolitano.

Lo Celso: "A día de hoy es jugador del Tottenham y tiene contrato con su entidad, a la que le guardamos respeto. Es una opción remota a día de hoy".

Kurzawa: "Escuchamos y atendemos a cualquiera que nos llame y le damos su feedback".

Fekir: "Es un jugador importante, con contrato en vigor y uno de los capitanes. Si se presenta una oferta y es beneficiosa para todas las partes nos sentaremos y la valoraremos, pero ahora no hay ninguna propuesta por Fekir ahora".

Isco: "Mantenemos conversaciones diarias con los servicios médicos y los jugadores. El timing de Isco se está cumpliendo y quiero aprovechar para poner en valor su implicación y todo lo que aporta dentro del campo. Veo difícil que empiece, pero vamos en plazos con su lesión".

Marc Roca: "Su continuidad siempre ha sido una prioridad su continuidad independientemente de lo que pasara con Guido. Las posturas entre los clubes están cercanas y estamos ilusionados con que la negociación llegue a buen puerto".

Pezzella: "Las noticias que salen no dejan de ser rumores. Es un jugador importante en Argentina, pero en el Betis no tenemos conocimiento de nada".

Willian José: "Viene de hacer muchos goles y aportando mucho al equipo. Se reciben llamadas de distintos clubes, pero no hay nada cerrado".

Iker Losada: "Es un jugador que tenemos en el radar desde hace tiempo, pero a día de hoy no está cerrado".

Juanmi y Borja Iglesias: "Como con Fekir, cuando haya oferta por alguno de nuestros jugadores se valorará. Juanmi y Borja merecen un respeto porque en el pasado reciente fueron claves y a día de hoy son futbolistas de la entidad y empezarán la pretemporada".

Ayoze: "Que esté en la Eurocopa es motivo de alegría para el beticismo. Estamos tranquilos con su situación. No esperamos en el corto plazo ninguna novedad con él".

Álex Collado: "La cesión que lo llevó a Arabia fue bastante bien. Tiene contrato en vigor y si su agente nos traslada un interés real de algún club estamos dispuestos a escucharlo, pero si no empezará la pretemporada".

Catalán despide a Miranda y Guido

En la presentación de Perraud estuvo presente José Miguel López Catalán, que disculpó la ausencia de Angel Haro por motivos personales. El vicepredidente incidió en la idea en que se está ante "un mercado muy emocionante". "Tenemos una hoja de ruta clara. El objetivo es mejorar la plantilla, pero el verano es largo y aún es muy pronto. Estamos abiertos a todo tipo de situaciones. Este mercado lo afrontamos de forma clara, ya que tenemos que cubrir las posiciones de central y lateral izquierdo. Eso nos hace empezar la planificación por ahí. Vamos operación a operación construyendo teniendo en cuenta las limitaciones económicas, sabiendo que tenemos una gran base de plantilla que nos da cierta tranquilidad para trabajar sin pánico".

Adiós a Guido y Miranda: "Durante mucho tiempo mantuvimos negociaciones con ellos, pero no aceptaron las ofertas y llega el final de su contrato con el Betis. Ya no hay negociaciones abiertas y no parece que se dé la posibilidad de que sigan".

Fin de curso: "El 30 de junio no es una fecha contablemente que nos apremie ni para hacer compras ni ventas. Estamos activos en varias operaciones, pero sin estar pendiente de la fecha".

Baloncesto: "No hay novedad respecto a la sección de baloncesto. Es un tema complejo y estamos en conversaciones con administraciones y posibles socios para compartir el proyecto o dar una solución. Ahora trabajamos en distintos escenarios".