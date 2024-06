Juan Miranda, su fichaje por el Bologna y las diferencias económicas con el Betis

Sevilla/Juan Miranda dejará de pertenecer al Betis a partir del próximo lunes 1 de julio. El lateral finaliza su contrato con el club verdiblanco este domingo y no se ha alcanzado un punto de acuerdo para ampliar su vinculación, por lo que el olivareño se marchará en calidad de agente libre.

De hecho, según avanzó Di Marzio, Miranda se encuentra en estos momento en Italia para pasar los pertinentes reconocimientos médicos y cerrar su fichaje por el Bologna, que jugará la Champions League el próximo curso y ha decidido lanzarse a por la contratación del carrilero.

La salida del sevillano fue recientemente confirmada por José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis, tras la presentación de Romain Perraud. "Llevamos bastante tiempo en negociaciones para darles ofertas de renovación, pero no han sido aceptadas. Ahora mismo no hay negociaciones abiertas y no parece que haya posibilidades de que sigan en el club", reconoció López Catalán, que también dio por descartada la continuidad de Guido Rodríguez.

Miranda, en un partido de la presente temporada con el Betis. / Afp 7

Unas diferencias económicas claves

Sin embargo, la marcha de Miranda no ha estado tan clara desde el primer momento, como sí lo estaba la de Guido, pues el propio futbolista dejó entrever su deseo de continuar en Heliópolis. "Sí, hombre, me gustaría renovar. Veremos qué pasa. Pronto habrá una reunión", desveló el lateral zurdo a finales de temporada, aunque el entendimiento entre las partes nunca ha llegado.

Concretamente, los agentes de Juan Miranda exigían al Betis una mejora económica hasta el punto de situarse cerca del segundo escalón salarial de la plantilla, unas elevadas pretensiones que la dirección deportiva verdiblanca no ha estado dispuesta a asumir en ningún caso.

El entorno del jugador considera que el Betis siempre ha ofrecido una renovación a la baja y el club entiende que las peticiones del futbolista eran desmedidas. En definitiva, nunca ha habido un acercamiento de posturas para el acuerdo. "Estamos hablando, pero dentro de lo que podemos pagar. Si Juan encuentra otro club que le pague más salario, le damos la mano y gracias y suerte", reconoció abiertamente el presidente Ángel Haro hace unas semanas sobre la situación del carrilero izquierdo.