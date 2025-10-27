El Betis y el beticismo recuerda a Sandra Peña

El Betis hizo el homenaje que nunca quiso hacer. Que nunca debió hacer, pero que había que hacer. El recuerdo de su club a una joven que nunca tuvo que perderse este partido, el sentido reconocimiento a Sandra Peña, la joven sevillana y bética que se suicidó hace unos días a causa del bullying.

“Un ramo especial para un asiento que nunca debió estar vacío. Siempre en nuestro recuerdo, Sandra”, escribía la cuenta oficial del Real Betis en la red social X.

Antes, en la previa, la afición verdiblanca tampoco se olvidó de la joven seguidora del conjunto heliopolitano. Los seguidores desplegaron en uno de los puentes de acceso al estadio una pancarta con la silueta de Sandra Peña y una frase clara: “No te olvidaremos”.

Tampoco lo hizo el club, que guardará un minuto de silencio en su recuerdo antes del inicio del encuentro y Manu Fajardo, director deportivo de la entidad, expresó antes del choque su deseo de dedicarle el triunfo a Sandra Peña.