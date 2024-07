El Betis, sobre Dani Ceballos: "Lo que pueda pasar a medio plazo no lo sabemos"

Sevilla/Manu Fajardo, director deportivo del Betis, y Ángel Haro, presidente, han repasado la actualidad del cuadro verdiblanco en la presentación de Marc Roca e Iker Losada. Y una de las cuestiones tratadas ha sido el posible interés en Dani Ceballos, además de otros nombres candentes.

Sobre Dani Ceballos y el rol de Joaquín se ha referido Fajardo: “Entre ellos hay relación, les une a ambos el beticismo y quedan para hablar de distintas situaciones. Es un placer tener a Joaquín aquí, es una leyenda viva. Trabajamos en equipo, priorizamos el bien común, por eso cualquier ayuda siempre es bienvenida. Mirar al lado y tener a Joaquín también significa mucho para mí. ¿Ceballos? A día de hoy es una opción remota, luego el mercado va poniendo las cosas en su sitio. Hoy no hay ninguna negociación abierta con Dani. Lo que pueda pasar a medio plazo no lo sabemos. Nuestra obligación es preparar todos los escenarios económicos posibles y cuando el club requiera que tengamos alternativas estaremos preparados para dar ese paso al frente”.

Otros nombres tratados por Fajardo han sido los siguientes:

Borja Iglesias y Juanmi

"Somos una dirección deportiva joven, con experiencia a pesar de la juventud y muy dinámica. El mercado recién arranca. Estamos demostrando que tenemos trabajo previo y anticipando. Respecto a Borja u otros jugadores estamos en disposición de escuchar propuestas. Si algo es beneficioso para todas las partes, encantados de valorarlas. Al final, Juanmi y Borja son jugadores del Betis con contrato en vigor. Formarán parte de la expedición a Austria. Están todos menos Isco y Bakambu, que se quedarán aquí recuperándose de sus respectivas lesiones. Respecto al mercado, valoramos distintas posiciones. Seguimos abiertos a mejorar la plantilla de cara a la próxima temporada".

Llegada de Iker Losada y posible salida de algún jugador

"Al final, el fichaje de Iker va muy relacionado con lo que nosotros entendemos que tiene que ser una dirección deportiva del Betis. Valiente en la toma de decisiones que apueste por el mercado nacional. La incorporación de Iker no va relacionada con alguna salida. Si algo resaltamos de Iker es la versatilidad y adaptación de Iker a varias posiciones".

Sobre Diego Llorente y Adrián

“Hay negociaciones abiertas, en el mundo del fútbol hasta que no se plasma la firma no se puede dar nada por cerrado”.

Situación de Pezzella

“No hay nada abierto actualmente, es capitán del Betis y estamos encantados con su rendimiento. No se prevé nada a corto o medio plazo”.

Situación de Álvaro Valles

"Iniciamos la pretemporada con tres porteros de un nivel muy alto. El mercado sigue vivo, abierto. Valles es ADN bético, muy del gusto de la dirección deportiva".

Mientras, Ángel Haro analizada también cuestiones importantes:

Regla del 1:1

“La regla del 1:1 es dinámica. No nos está preocupando demasiado, sabemos que estaremos ahí. Pero las incorporaciones que se puedan realizar sí están en función de los futbolistas que puedan salir. Entendemos que tras las próximas incorporaciones que llegarán, no podrá haber más sin que salgan jugadores, sobre todo para no dar pérdidas. Hay que ser consecuentes con la realidad económica del club”.

Futuro de Fekir

“Nos gusta ser respetuosos con los jugadores y más como Nabil. Hay que esperar. Hay movimientos. Lo vemos con el jugador. Lo haremos como siempre, respetando al jugador y mirando los intereses del club”.

Adiós de Guido

"Ahora mismo no tiene contrato en vigor con el Betis, le hicimos una oferta. Nos llevamos un año y algo intentando llegar a un acuerdo. Guido está sin contrato y me da un poco de pena. El tiempo que ha estado en el Betis lo ha dado todo, es una gran persona, pero en este momento no tiene contrato".

Refinanciar la deuda

“Es rotundamente favorable. Del 10-11% a estar por debajo del 7%. Eso ahorro financiero es de tres o cuatro millones de euros. Teníamos una deuda a corto medio plazo y tenemos una deuda ahora a medio largo plazo. Las necesidades de devolución disminuyen notablemente.