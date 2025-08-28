Betis: El debut de Álvaro Valles y el estreno liguero de Dani Pérez

Dos de las novedades en el empate del Betis ante el Celta de Vigo fueron los estrenos de Álvaro Valles y el debut liguero de Dani Pérez. El guardameta de La Rinconada fue el elegido como portero titular debido a la lesión de Pau López, disputando así su primer encuentro con el primer equipo verdiblanco, aunque ya había jugado anteriormente en el filial en su primera etapa en el club.

Valles volvió a disputar un encuentro oficial, algo que no ocurría desde el 26 de mayo de 2024, es decir 458 días después, tras pasar un año en la grada antes de fichar por el Betis. Su sueño se cumplió y debutó en LaLiga frente al Celta en un partido con luces y sombras. En su primera acción estuvo muy atento para anticiparse a Swedberg tras un balón peligroso al espacio. A los 20 minutos volvió a intervenir con acierto, sacando un buen pie para evitar el gol de Pablo Durán tras un pase al hueco de Borja Iglesias.

Sin embargo, en el inicio de la segunda mitad llegó el gol del Celta, en una jugada en la que Valles no estuvo acertado. Tras un saque de esquina, despejó con los puños dejando el balón muerto para Hugo Álvarez, cuyo disparo se le coló por debajo de las piernas al ex de Las Palmas. Con el empate en el marcador, se atrevió a arriesgar con un regate ante el propio Hugo Álvarez, una acción que seguramente provocó más de un sobresalto en el banquillo bético. Ya en el tramo final, evitó el segundo tanto del Celta con una gran estirada tras un cabezazo en plancha de Ferran Jutglà, desviando el balón a córner con una palomita.

La otra novedad fue el debut liguero de Dani Pérez, quien ya había tenido minutos con el Betis en competiciones europeas, tanto en la Europa League como en la Conference League. En su cuarto partido con el primer equipo ingresó en el minuto 90 por Lo Celso, que ya acusaba el cansancio. No tuvo demasiado protagonismo, aunque en los cuatro balones que tocó generó peligro y sacó una falta y un córner.