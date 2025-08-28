Sin Isco y sin rematadores, este Betis no intimida lo que pretende

Aunque el Betis de Isco, Antony y Jesús Rodríguez acabó perdiendo, ni siquiera empatando, en Vigo hace unos meses, queda claro que el equipo de Manuel Pellegrini, con esos tres jugadorazos enchufados, intimidaba muchísimo más que el romo equipo que compareció este miércoles ante el Celta. Tiene como atenuante las bajas de tantísimo peso, pero Manu Fajardo ya sabe que, aparte de un pivote posicional que dé equilibrio, urge un rematador que se ponga de gol y además haga mejor a un buen Cucho. Si Lo Celso debe cerderle el paso a Isco cuando éste juega, es porque el malagueño tiene lo que anhela el argentino: la continuidad como armador del juego.

Defensa

La mejor defensa es tener el balón, y el Betis lo tuvo casi todo el tiempo en la primera parte. Esa demostración de poder le cortó las alas a un Celta concebido por Giráldez para lo mismo, para llevar la iniciativa. Los tres atacantes célticos, Pablo Durán por la derecha, Williot por la izquierda y Borja Iglesias por dentro, recibieron contados pases con visos de peligro y muy alejados de la portería de Álvaro Valles porque la línea de zagueros bética se plantó casi a la altura de la línea de mediocampo y con una enorme solvencia en la anticipación sobre sus pares.

La presión de los verdiblancos fue audaz y muy adelantada, y con ella logró asfixiar a Moriba y sólo permitió un contragolpe resuelto con un tiro cruzado y raso de Pablo Durán fácil de atajar para Valles (19’).

La otra vía de peligro llegó, como en cada partido del Betis de Manuel Pellegrini, en un saque de esquina que remató el central Javi Rodríguez y que se fue fuera por poco (17’).

El retoque de Giráldez en el intermedio le resultó: Javi Rueda por Williot y a la derecha, Mingueza a la izquierda, Hugo Álvarez al medio. Muchos béticos perdieron vigor físico: Lo Celso, Bellerín, Altimira, Fornals.

Ataque

La puesta en escena fue impecable, con el equipo juntando las líneas muy arriba y Sergi Altimira dirigiendo una presión eficaz, lo que permitía que tuvieran mucho la pelota en zonas ofensivas Riquelme, Lo Celso o Pablo Fornals, que se descolgó mucho arriba gracias a esa disposición tan adelantada de todo el Betis. El Cucho trató de asociarse de espaldas y de arrastrar, pero faltó una referencia rematadora en el área y también más colmillo en las acciones ofensivas, que solían acabar con alguno de los tres centrales olívicos ganando el balón.

Lo Celso desapareció tras el descanso, los cambios le dieron al Celta la energía que fue perdiendo el Betis (como también el colmillo con Iago Aspas o Bryan Zaragoza...) y los heliopolitanos perdieron la pelota. Ni siquiera a la contra encontró compañeros para asociarse Pablo García, que no terminó de echar el vuelo. Bakambu y Chimy no son revulsivos para lo que el Betis exige ya.

Virtudes

Aguantó el arreón y puntuó.

Talón de Aquiles

Sin Isco, este Betis parece un equipo desdentado.