El Betis se engancha al vagón de la Champions (1-2)

El Betis se pide la Champions, por qué no. También salió victorioso de Mallorca, como siete días antes frente al Atlético y, con su triunfo anterior en La Cartuja ante el Valencia, enlaza un nueve de nueve que lo engancha al vagón de la Liga de Campeones, que hace unas jornadas parecía inabordable. Los goles de Abde y Bakambu en la primera parte, que dejaron en anecdótico el de Muriqi en la segunda, dejan a los verdiblancos a cuatro puntos del tercero, el Villarreal (con un partido menos) y del cuarto, Atlético. Y quedan 42 por disputar en esta caprichosa y voluble Liga, como para no engolosinarse con ese premio mayor.

Manuel Pellegrini se encomendó a lo de no cambiar lo que funciona y repitió el once inicial que una semana antes había asaltado el Metropolitano para cobrarse parte de la factura copera. Álvaro Fidalgo disfrutó de otra ocasión para ir acoplándose al engranaje donde tanta importancia tienen los jugadores de vocación asociativa y con las miras puestas en la portería contraria, que es lo que el asturiano ya va demostrando en su corto tiempo de verdiblanco.

A la primera ocasión que tuvo el nuevo fichaje de arrancar por un pasillo expedito para provocar un fuego en la defensa bermellona, abrió a la derecha Antony para que el brasileño ejectura por enésima vez su recorte hacia dentro para soltar su latigazo de zurda. Leo Román despejó a medias una pelota con menos carga venenosa de la que suele inyectarle el extremo, Maffeo tampoco despejó el rechace tan fuerte como quiso y Abde acomodó su cuerpo para enganchar una volea con más interior que empeine que le resultó imposible al portero local (18’).

Durante el cuarto de hora largo que precedió al 0-1, la puesta en escena del Betis azul celeste fue un tanto fría, lo suficiente para que la banda izquierda de los baleares, con Mojica y sobre todo ese diablillo que atiende por Jan Virgili, creara cierta inquietud en la zaga heliopolitana. De hecho Diego Llorente se cargó con una pronta tarjeta amarilla a los 16 minutos y poco después del 0-1, se la jugó con una entrada sobre Samu Costa con la plancha por delante en la que menos mal que llegó a la pelota antes que Samu Costa.

De todos modos, el Mallorca concentraba su tibio peligro en los intentos del internacional sub 21 por la banda siniestra y nada más. Aitor Ruibal no podía detectar su juego habilidoso y también fue amonestado por Isidro Díaz de Mera al filo del descanso. Pero en la banda contraria, Mateo Joseph era una sombra, mientras que por dentro, Darder y Samu Costa eran neutralizados por el buen trabajo del triángulo en el que Marc Roca y Fidalgo eran los vértices más retrasados con Fornals por delante.

Este Betis 6.0 de Pellegrini es más directo, más frenético y vertical. Antony y Abde imprimen su sello. Y si el marroquí marcó el 0-1 y marró una contra posterior, el brasileño, que suele asistir con calidad cuando no ve el tiro claro, habilitó a Bakambu para que hiciera el segundo tras una gran aceleración en pocos metros.

Jagoba Arrasate quitó a sus piezas más obtusas, Marcarell y Mateo Joseph, por Morlanes (adelantó también a Samu Costa) y el voluntarioso Luvumbo, y se la jugó con un paso adelante que abrió caminos para las contras béticas.

Virgili seguía siendo una amenaza con Darder a su lado, éste colgó un buen centro y Muriqi desvió la pelota con un hábil cabeceo que coló la pelota por la escuadra (66’). Entró al momento Ángel Ortiz, que mejoró a Aitor Ruibal en el lateral e inició el rosario de llegadas béticas clarísimas tiradas a la basura: Fornals en un tiro duro que repelió Leo Román (76’), el doble remate de Antony y Fornals que repelieron el portero con su pie y David López bajo palos con la cabeza (79’) y la rauda carrera de Abde, otra más, que volvió a toparse con el pie de Leo Román (83’). Fue clemente el Betis, pero también firme atrás. Como firme es su candidatura a Champions.