Betis: A Estados Unidos, con la defensa por armar

Sevilla/Al final del primer stage de pretemporada en Austria tres canteranos participaron en el primer amistoso del verano, además de Diego Llorente, uno de los fichajes verdiblancos en este mercado. Ante un tercera austriaco no tuvieron problemas, pero el Betis, a poco más de tres semanas del estreno liguero, se vuelve a montar en el avión este miércoles para iniciar una gira por Estados Unidos en la que se enfrentará al Liverpool y al Manchester United.

Bartra, que se pasó la pasada campaña prácticamente en blanco por una lesión en el talón de un pie cuya recuperación se fue postergando, ha estado en la primera concentración pero no participó en el primer encuentro de preparación. No tiene por qué significar nada, no hay comunicación alguna del club, pero tampoco es la mejor de las señales tras renovar por una temporada más.

Además Pezzella no se incorporará todavía al haber acabado levantando el título de la Copa América, sin protagonismo, con Argentina, por lo que tiene todavía días por delante de vacaciones de manera que el técnico chileno deberá tirar de nuevo de algún futbolista del filial para completar la convocatoria de integrantes que viajarán primero a Pittsburgh, entre el 24 y el 28 de julio , donde lo espera el Liverpool (26 de julio), y después A San Diego, en la costa oeste, donde se medirá con el Manchester United el 31 de julio.

Al menos en Estados Unidos se espera a Marc Roca, fichado ya en propiedad, que trabajó en Sevilla mientras sus compañeros lo hacían en Austria y se espera que allí se sume Johnny Cardoso, con días de permiso tras su participación en la Copa América. A la primera concentración el chileno se llevó a 28 futbolistas, nueve de ellos canteranos, una cifra que se verá reducida esta semana en una gira que el técnico afrontará todavía esperando fichajes. Es una prioridad firmar a un central, pero no es la única pieza que falta en la zaga, ya que tras la salida de Abner y Miranda sólo llegó Perraud para ocupar el carril zurdo. Falta un lateral izquierdo y muchos nombres se han vinculado al Betis sin cerrarse nada. El último ha sido el del portugués Nuno Tavares, del Arsenal, que finalmente jugará cedido en la Lazio. Hay opciones sobre la mesa, pero tampoco prisas, ya que en la entidad se es consciente de que hay otras prioridades en las que gastar el dinero y que el mercado ofrece posibilidades al final del mismo que no presenta ahora. Sin embargo, en otras posiciones más determinantes no se puede esperar tanto.

Se le acumula el trabajo a Manu Fajardo, director deportivo, que tras el mencionado Perraud, Diego Llorente, Iker Losada y Adrián, que será presentado hoy (13:00) en la primera fase de la planificación, debe acelerar para darle al técnico las piezas que faltan. Y no son pocas. Y serán las más caras.

Un buen central es caro y hay varias negociaciones que se llevan en paralelo. El Betis avanza de forma importante con el Dortmund por Coulibaly –una cesión con opción de compra es la fórmula que se estudia– y en Brasil siguen vinculando a los verdiblancos con Vitao, que llegaría con el traspaso de una parte de su ficha como ha pasado con otros futbolistas últimamente.

El problema añadido es que no son los únicos fichajes por hacerse. Pellegrini reclama también un delantero tras la marcha de Borja Iglesias, la venta de Willian José y contar ahora con Bakambu lesionado. Y el gol vale dinero. Como un buen central.