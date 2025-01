El Betis, huérfano de revulsivos

Sevilla/Cierto es que más no es siempre mejor, pero últimamente Manuel Pellegrini no suele agotar los cambios, y esa circunstancia, hablando de un genuino estratega de 71 años curtido en más de 1.000 partidos como profesional, que incluso ha modificado su formación esta temporada, refleja una realidad que la reciente y ya confirmada salida de Assane Diao al Como acentúa: este Betis anda huérfano de revulsivos.

En los últimos diez partidos del conjunto verdiblanco, sólo el tanto de -curiosamente- Assane Diao en el descuento en el partido ante el FC Barcelona ha brindado algún punto para el Betis siendo éste provocado por un jugador que parte desde el banquillo. El extremo ingresó al césped del Villamarín en el minuto 77, en sustitución de Vitor Roque, con 1-1 en el marcador. Cinco minutos más tarde, el líder por aquel entonces de LaLiga golpeó primero por medio de Ferran Torres para devolver la ventaja a los azulgranas. Estaban a punto de apagarse las luces en el estadio heliopolitano, corría el minuto 94, cuando Diao, con un sútil contacto remató a la red un centro de Aitor Ruibal, suplente también aquel 7 de diciembre del ya pasado año, para rescatar un punto.

Tres días antes, en el duelo de treintaseisavos de Copa del Rey ante la UE Sant Andreu, Abde convirtió también en el descuento el 1-3 que cerraba la eliminatoria, pero claro Marc Bartra ya había hecho el trabajo sucio al desequilibrar el electrónico con un tanto en el minuto 79. Más allá de esas dos aportaciones, nada más señoría.

Sin demasiado con lo que tirar en Huesca

El pasado sábado, con la eliminatoria apretada ante la SD Huesca, podríamos decir que el técnico chileno vio claras apenas dos sustituciones. Sergi Altimira dejó su hueco en el descanso a un Chimy Ávila que volvía como rival al primer estadio que le abrió las puertas en España, y Bakambu ocupó el puesto en la punta de ataque en detrimento de un señalado Vitor Roque cuyo clamoroso fallo a puerta vacía sigue trayendo cola.

Sería faltar el honor a la verdad sin decir que Mateo Flores también tuvo minutos en tierras oscenses. Aunque del mismo modo habría que reconocer, como así deslizó Pellegrini en la rueda de prensa posterior, que su plan con Isco -jugador reemplazado en el minuto 88 por el joven centrocampista- no se pudo realizar de manera rigurosa. "Quizá lo hicimos jugar demasiado tiempo hoy, pero no aseguramos el partido y prácticamente jugó todo", aclaró el santiaguino sobre la carga de minutos del costasoleño. Por lo que la entrada de Mateo Flores fue testimonial para dar algo de respiro a un Isco cuyo tiempo de juego estaba ya pasado de rosca.

La falta de gol y la cantidad de ocasiones claras desperdiciadas repiqueteando en las cabezas del cuerpo técnico del Betis revelan la tónica de resultados apretados por los que está pasando el cuadro sevillano en esta primera mitad de temporada. Todo ello con tres empinadas competiciones acechando cada pocos días, y por las que se requiere el esfuerzo extra de los menos habituales. Al Betis le cuesta encontrar a alguien que parta el bacalao a partir del minuto 70, cuando flaquean las fuerzas del de enfrente.

Aunque motivado por las lesiones, tampoco es una casualidad que Pellegrini haya echado tanta mano de la cantera en este inicio de temporada. Los recursos que tiene en la primera plantilla no siempre han convencido al preparador chileno. De este modo se entienden las participaciones a cuenta cotas de Juanmi, por comenzar con los ejemplos, que pese a las lesiones no alcanza los 500 minutos de juego.

Sí lo hace, pero no por mucho (585'), Iker Losada, por el que los béticos escucharían una cesión, si es nuestro fútbol y en Primera, mejor. El gallego ha reflejado en varias ocasiones que quiere ganarse el pan quedándose en Sevilla, pero sus aparaciones en el campo han ido de más a menos. Desde Barcelona lo relacionan con el Espanyol, con el que sumó su primera titularidad en liga con la camiseta de las Trece Barras.

Iker Losada lamentándose sobre el césped. / Europa Press

En la mente de todos los béticos aparece el nombre de Jesús Rodríguez para prender la mecha. Si no es desde el once inicial, resquebrajando toda segunda mitad que se tercie. Con el adiós de Assane, el traspaso de poderes es una realidad, y el alcalareño, que está más cerca del primer equipo tras la salida de su confidente en la última Eurocopa sub 19 con España, aportará la viveza que Pellegrini necesita cada vez que éste se revuelva al banquillo en busca de soluciones. Ayer ya entrenó, y si no ocurre nada extraño, entrará en la convocatoria con el primer equipo a Valladolid.

La temporada todavía es muy larga, y con el Betis vivo en todas las competiciones, cualquier grumete que aporte será bienvenido a bordo.