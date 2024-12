Iker Losada cierra la puerta a los rumores

SEVILLA/"No me voy a rendir ahora ni mucho menos", ese es el lema de Iker Losada en estos momentos complicados en los que no está contando con suficientes minutos en el Real Betis Balompié y su salida en el mes de enero torna un posibilidad más que real en estos momentos. Más por parte del equipo de La Palmera que por parte del jugador, que ya ha mostrado en varias ocasiones que tiene una ambición muy grande y sobre todo el deseo de triunfar en el Benito Villamarín. Eso sí, de momento, no se está pudiendo ver ese jugador resolutivo y regular que deslumbró en el Racing de Ferrol la pasada temporada en LaLiga Hypermotion. Algo en parte normal, puesto que el salto de categoría es considerable y no todos los jugadores lo resuelven de la misma forma ni a la misma velocidad.

Fueron 1,8 millones de euros los que pagaron en la cúpula verdiblanca por un chico que ya ha demostrado sus condiciones al vestuario, pero que aún tiene que hacerlo a la afición. De hecho, Manuel Pellegrini le ha dado bastantes oportunidades hasta la nueva irrupción de Assane Diao y la vuelta de Isco Alarcón. El Faro de Vigo ha tenido la oportunidad de hablar un poco con el de Catoira que se encuentra en su ciudad natal y hasta el próximo lunes no tiene que presentarse en la Ciudad Deportiva Luis del sol. "No tengo los minutos que a cualquier futbolista le gustaría, pero estoy superfeliz porque sé que estoy creciendo, trabajando y mejorando. No es fácil para nadie llegar a un Betis desde Segunda División y jugar todos los minutos que uno quiere, pero no voy a tirar la toalla porque no va conmigo", define de forma clara.

Íker Losada aparece detrás de Mosquera, como tapado por el defensa valencianista. / Europa Press

Directo con el mes de enero

"No lo contemplo", decía sobre la posibilidad de salir del equipo heliopolitano en el mes de enero. "Estoy muy feliz allí en Sevilla, quiero seguir trabajando y quiero seguir contando cuando el míster me necesite. Confían en mí y tengo contrato hasta el 2029. Mi única mentalidad ahora es crecer dentro del Betis y devolver esa confianza. Solo puedo pensar en el Betis porque allí encajo perfectamente en el estilo de juego y en la manera de hacer", concluyó. Y es que siempre ha presumido de estar encantado de compartir vestuario con Isco, Fekir, Lo Celso y la amplia nómina de jugadores que precisamente le hacen más difícil jugar, algo sobre lo que también habló.

"Tengo que ser más cabezón todavía. Da gusto verlos cada día. Yo me aprovecho mucho de cómo son humanamente porque ellos me ayudan en todo. No puedo tener mejor ejemplo como compañeros. Ellos mismos suponen una motivación permanente para que no dejes de pelear", sentenció.

Íker Losada controla un balón ante Poe en la segunda mitad. / José Luis Montero

Una historia de superación mental

