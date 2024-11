De la sorpresa con Iker Losada a la confianza en Nobel Mendy: El test a Diego Llorente

SEVILLA/El Real Betis Balompié cuenta en sus filas con un jugador de lujo. Un defensa central que ha llegado a Heliópolis con 31 años, y viendo el rendimiento tan bueno que está mostrando sobre el césped, un precio irrisorio (no llega ni a cuatro millones de euros). En Diario de Sevilla hemos podido hablar largo y tendido con Diego Llorente en lo que ha sido una entrevista en la que ha dejado bastantes titulares importantes. Ha hablado del rendimiento del equipo, de las diferencias entre las competiciones que ha disputado el plantel hasta el momento y las consecuencias de no dar siempre la mejor versión, sus aspiraciones con la selección nacional, su capacidad y voluntad de liderazgo y muchas cosas más que podéis leer en este enlace.

Pero además se ha sometido a un test de preguntas en las que hemos podido conocer un poco mejor sus gustos y algunos elementos del vestuario verdiblanco.

Lugar favorito de Sevilla

"Mi lugar favorito de Sevilla... A ver, tampoco he estado mucho en el centro, pero sí la verdad que he ido a una terracita, a un restaurante que se llama Río Grande, que creo que fue uno de los primeros sitios que fui. Y por la noche me cautivó un poco el paisaje que había, con las luces, con el puente. Me encanta, pero bueno, luego sí que el centro me encanta y, bueno, te diría eso, sí".

¿Cuida la dieta? ¿Comida favorita?

"Es importante, sí que la verdad es que yo no soy una persona ni de dulce, ni de no me gusta comida de estas procesadas de hamburguesas. No me gusta, ni aunque quiera y tal, pero luego también mi constitución. Soy alguien delgado que no cojo kilos con facilidad, pero creo que sí, hoy en día es indispensable cuidar la dieta para no hacer eso. Te diría que es cualquier tipo de arroz, pero bueno, la paella me gusta mucho".

¿Quién llega primero a los entrenamientos?

"Yo no soy el primero, soy de los primeros, pero yo diría que Chimy llega de los primeros, luego también Rui llega de los primeros. Sí, sí, entre Chimy y Rui".

Diego Llorente en la entrevista con Diario de Sevilla / Juan Carlos Muñoz

Y las multas por llegar tarde...

El tema de las multas es algo que ha generado mucha atención y entre risas, Llorente no quiso delatar a sus compañeros: "Prefiero que lo digan ellos, no voy a decir nombres".

¿Estás en su mejor momento?

"No, no, no, yo creo que eso es un poco… hay altibajos.Soy un futbolista que no creo que esté en el mejor momento. Siempre hay momentos para mejorar, pero sí que estoy en un buen momento".

Momento más duro

"Yo te diría mi adaptación a la Premier League y esos primeros meses, el tema de la pandemia y mi adaptación a una cultura tan diferente como la inglesa".

¿Un sueño con el Betis?

"Un sueño con el Betis, pues levantar un título con el Betis sería...".

Diego Llorente en la ciudad deportiva Luis del Sol / Juan Carlos Muñoz

¿Compañero que le ha sorprendido en nivel de calidad?

"El compañero que más me ha sorprendido… A mí me gusta mucho y confío en que no os malentiendan y no le quiero meter presión ni nada, pero Iker Losada. Creo que es un jugador que tiene muchas cosas, que está en un periodo de adaptación, que tiene que adaptarse a subir una categoría y no es lo mismo, pero creo que tiene muchas cosas y me ha sorprendido para bien".

Y de los canteranos...

"De los chicos… bueno, a ver, sé que yo me fijo más en los defensas, pero creo que Mendy tiene muchas cosas para ser un gran central. Sí que le faltan otras, pero tiene mucho potencial".

Delantero más temido

"No sabría decir. Yo les pongo muy arriba a todos los delanteros. Entonces, claro, no digo… obviamente luego cuando vienen los cracks como Mbappé, Lewandowski, pues es muy difícil pararle. Pero no tengo un perfil de delantero que diga, este delantero lo golpeé, porque creo que todos los delanteros son muy buenos, pero diría que uno de los grandes. Los chicos como Lewandowski y Mbappé, pues evidentemente son más".

Diego Llorente despeja con contundencia ante Claesson. / Europa Press

Mejor amigo en el vestuario

"Mejor amigo, pues la verdad es que me llevo muy bien con todos, pero bueno, creo que por ejemplo con Pablo (Fornals), que lo conozco desde nada, pues sí que es un amigo con él y la verdad es que somos grandes compañeros".

¿Series o películas?

"Pues mira, estoy viendo ahora El Pingüino, me está gustando mucho. Soy de todo, me gustan mucho, soy cinefilo, pero también me gustan las series. Para mí, una película, Intelestelar.

Un gol soñado y una promesa

"Pues en una final que pueda dar un título, obviamente. ¿Una promesa? No sé, la verdad, sí, me teñiría el pelo. No sé de qué color, pero me lo teñiría".