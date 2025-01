Luz verde por Iker Losada: el Betis acepta su salida

SEVILLA/La tercera salida en este mercado de fichajes del Real Betis Balompié está a punto de producirse. Tras un breve estancamiento en las negociaciones entre el conjunto de La Palmera y el Celta de Vigo, con los sevillanos paralizando la operación teniendo en cuenta otras opciones de otros equipos y también con la operación de Tasos Douvbikas como posible moneda de cambio, finalmente se han dado los pasos definitivos para que se termine cerrando la vuelta de Losada a su tierra. La voluntad del jugador ha ido tornando a lo largo de este último mes, donde ha pasado primero de querer quedarse y demostrar su valía a querer poner rumbo a tierras gallegas, consciente de que no iba a tener oportunidades suficientes en Heliópolis, y menos tras la llegada de Antony.

Es por ello que finalmente el club cuya dirección deportiva está comandada por Manu Fajardo ha dado el visto bueno definitivo a la operación y en estos momentos, el único fleco que resta por resolver es si la cesión de Iker Losada tendrá finalmente opción de compra o no para los de Claudio Giráldez en el próximo mes de junio, tal y como han avanzado los compañeros de El Desmarque.

Iker Losada a la izquierda con la camiseta del Celta, y a la derecha con la del Betis / RC Celta / Europa Press

En Vigo lo esperan con entusiasmo

El propio entrenador vigués se encargó hace unos días de hacer saber el interés en el media punta: "Si traemos algún jugador o no, no me preocupa de cara al rendimiento del equipo en el futuro. Tenemos mimbres cuando estamos todos bien para competir contra cualquier equipo. A partir de ahí, si traemos un jugador para sumar, bienvenido sea. Jonathan Bamba era un jugador importante para nosotros, pero entendemos que era lo mejor para nosotros que pasase lo que pasó. Iker Losada es un jugador que me gusta, ya lo sabéis, y que nos daría un rendimiento inmediato".

"Es una posibilidad, pero a día de hoy es jugador del Betis y no tenemos otra noticia que esa", contestaba el propio entrenador.

No ha entrenado este miércoles

Tal y como ha transmitido el propio club verdiblanco, tanto Iker Losada como Fran Vieites se han ausentado hoy en la sesión de entrenamiento debido a un virus. Una ausencia ciertamente curiosa precisamente en el día en el que se ha dado luz verda a su marcha.

El Betis, por tanto, ha cedido a las presiones de un Celta que quería que se cerrase la operación mucho antes de los días finales de mercado, y también de un futbolista que se ha dado cuenta que no va a tener minutos con Pellegrini. Necesita jugar, ser importante y seguir formándose como profesional. Su salida abrirá un nuevo dorsal al delantero que se está buscando en La Palmera de forma insistente, aunque no será el último que saldrá, puesto que Juanmi Jiménez está también muy cerca de marcharse al Getafe.