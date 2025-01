Confirma lo de Iker Losada y el Celta: "Nos daría rendimiento inmediato"

SEVILLA/Queda poco más de una semana para que se cierre de forma definitiva el mercado de fichajes de invierno tanto para el Real Betis Balompié como para el resto de los equipos de la élite europea. En el caso de los de La Palmera hay muchos jugadores que están todavía con opciones tanto de abandonar la disciplina bética como de llegar a ella, y uno de los que protagoniza el apartado de las salidas es Iker Losada. Tal y como se ha venido detallando en las últimas horas, el Celta de Vigo viene insistiendo en las últimas semanas para repatriar al media punta, que no está contando con protagonismo en Villamarín, y el sí del futbolista ha llegado en os últimos días para que la operación alcance sus términos finales.

Unos términos finales que se están resolviendo en estos momentos entre béticos y celtiñas. A falta de definir la fórmula en la que se llevará a cabo la cesión, todo apunta a que en la dirección deportiva comandada por Manu Fajardo se terminará tomando la decisión de dar luz verde a una operación ventajosa para todo el mundo. Celta recibe un importante refuerzo, el jugador un lugar donde evolucionar con minutos que Pellegrini no le está dando y el Betis una ficha para poder incorporar jugadores que vengan a aportar más que el gallego.

Iker Losada en un choque con el Betis este curso / Europa Press

Claudio Giráldez ya habla del asunto

Cuando se le ha preguntado al entrenador del Celta por Iker Losada siempre ha sido muy claro y conciso, y ahora no iba a ser menos. En la rueda de prensa previa al choque entre el conjunto celeste y el Alavés de este próximo lunes, se le preguntaba por la situación y estas eran sus palabras: "Si traemos algún jugador o no, no me preocupa de cara al rendimiento del equipo en el futuro. Tenemos mimbres cuando estamos todos bien para competir contra cualquier equipo. A partir de ahí, si traemos un jugador para sumar, bienvenido sea. Jonathan Bamba era un jugador importante para nosotros, pero entendemos que era lo mejor para nosotros que pasase lo que pasó. Iker Losada es un jugador que me gusta, ya lo sabéis, y que nos daría un rendimiento inmediato".

"Es una posibilidad, pero a día de hoy es jugador del Betis y no tenemos otra noticia que esa", terminaba respondiendo el técnico que si nada se tuerce en las instancias finales de la relación entre los clubes, debería tener a Iker Losada en sus filas antes del próximo fin de semana.

En el Betis, más cautelosos

"Está sonando mucho el nombre de Iker y es cierto que en los últimos días, no sólo el Celta, varios equipos han mostrado interés en el jugador. El mercado está abierto, está muy vivo, y veremos qué pasa al final", comentaba Manu Fajardo en la previa del partido entre el conjunto de Heliópolis y el Mallorca en la tarde del pasado sábado, dando a entender que no está cerrado el acuerdo y que además se barajan otras opciones.

Lo que sí está claro es que, con 10 bajas incluso, Pellegrini no cuenta con el futbolista. Ante los de Jagoba Arrasate no disputó un solo minuto, y eso que el desgaste físico del partido fue bastante alto y la parcela ofensiva bien podría haber necesitado de un jugador con capacidad para retener la pelota. Decidió darle minutos a Pablo García y a Juanmi antes que a él.