Pellegrini, sobre la expulsión a Mascarell: "no la he visto, pero sí las consecuencias que tiene en Jesús Rodríguez"

A pesar de los pesares, de la falta de determinación en la primera mitad y gran parte de la segunda en Son Moix, el Real Betis logró sumar los tres puntos tras vencer al Mallorca sobre la bocina gracias a un preciso remate de cabeza de Cédric Bakambu al que cuando Greif quiere reaccionar ya es demasiado tarde. Oxígeno. Manuel Pellegrini y todo su cuerpo técnico lo celebran con furor cuando Alberola Rojas inunda con sus tres pitidos el endiablado ambiente de Son Moix. Ha sido una intensa, de muchas dudas revoloteando en Heliópolis. "Era muy importante (la victoria), primero para salir de ese par de derrotas en liga, y en segundo lugar, teníamos nueve lesionados, una cantidad importante", arrancó el chileno en la zona de prensa, que aprovechó para comentar, con todo el revuelo que puede generar el buen papel de los canteranos este sábado, que "lo importante son los que están, y si están ahí tienen que demostrar por qué, ya sean parte del filial o de la primera plantilla".

El Real Betis se mantuvo sólido defensivamente. Aunque el juego ofensivo de la primera mitad fue quizá más apático de lo que acostumbra, con un Marc Roca que abandonó el terreno de juego en el descanso para dar entrada a Altimira. El chileno analiza el duelo como "parejo". "Ellos tuvieron alguna aproximación más en el primer tiempo, y nosotros llegamos poco. Pero el segundo tiempo fue al revés. Creo que ellos prácticamente no llegaron a la portería nuestra y nosotros tuvimos más llegadas", interpreta después de señalar que "le devolvimos la moneda al Mallorca", en referencia a que, gracias al postrero gol de su delantero, se vengan del duelo de la primera vuelta en el que el conjunto bermellón sumó los tres puntos gracias a un gol de Valery (1-2) en el 93'.

Un reclamo ensordecedor

Aunque afirma no haber visto la expulsión de Omar Mascarell, sí ve "las consecuencias que tiene en Jesús Rodríguez". "Siempre tengo una opinión sobre esto: el árbitro, todas esas cosas decisivas, tiene que revisarlas. Si la reviso y vio que era expulsión, no hay mucho que reclamar. Lo que yo reclamo es cuando no van a ver las jugadas importantes que deciden un partido".

"Creo que Mallorca, como todos los equipos, tiene un periodo de bajada, cuando es muy largo cuesta conseguir los objetivos. El equipo ha demostrado su capacidad, tienen muchas alternativas para seguir luchando hasta el final", sentenció sobre el mal momento que vive el cuadro bermellón.