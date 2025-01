La increíble patada que lesionó a Jesús Rodríguez

SEVILLA/El partido del Betis en Mallorca no ha terminado con las mejores sensaciones posibles mirando de nuevo a la enfermería. A pesar de la victoria, hubo varios problemas. Primero fue Marc Bartra, que se lesionó en el calentamiento y tuvo que sustituirlo Ángel Ortiz (que ha hecho un auténtico partidazo). Luego, Vítor Roque tuvo varios problemas durante el choque y terminó siendo sustituido. Y por último, fue Jesús Rodríguez el peor parado en el esquema de Manuel Pellegrini. Omar Mascarell había tenido muchas acciones en las que llegaba tarde y entraba fuerte sobre los jugadores del conjunto verdiblanco cometiendo falta. Todas, muy duras.

Alberola Rojas no había considerado todavía la amonestación definitiva para el jugador bermellón, pero no fue hasta al rededor del minuto 75 cuando llegó la acción que dejaría al equipo de Arrasate con un futbolista menos. En un balón dividido entre él y Jesús Rodríguez, entraba de forma desmedida sobre el canterano del conjunto bético y la inercia de la acción provocó un plantillazo desmedido a la altura del tobillo del de Alcalá de Guadaíra. En primera instancia, no consideró el colegiado la tarjeta roja, pero tras una evidente y rápida revisión en el VAR, la decisión no podía ser otra.

Jesús Rodríguez, el mejor del partido en ataque

Cuando Arrasate vio desde el palco en directo la entrada (estaba sancionado y por tanto no en el banquillo) ya sabía que la acción iba a ser grave por su reacción. Todo, sobre el futbolista que más desborde estaba generando en la zona atacante del equipo verdiblanco. Mejor que Abde, mejor que Vitor Roque e incluso mejor que Isco, que no ha tenido su día sobre el césped de Son Moix.

Desde luego, la imagen de la salida del extremo diestro del terreno de juego daba escalofríos. El jugador sin poder plantar el pie, llorando y ayudado por dos miembros de los servicios médicos del Betis. De hecho, durante el partido mostraron un plano del tobillo del propio Jesús ya en el banquillo con la marca de los tacos de Omar Mascarell y un pequeño rastro de sangre.

La patada de Mascarell a Jesús / Movistar +

Una baja que podría ser sensible

Habrá que ver hasta dónde llega la situación con un futbolista que ha tenido una irrupción espectacular en primera división. Se le harán las pertinentes pruebas médicas y seguramente desaparezca algunos días de los entrenamientos de los de Pellegrini.

Quizá, algo menos dolorosa para el esquema con el reciente fichaje de Antony por ese perfil y también, por qué no, con la irrupción de Pablo García. El recientemente renovado canterano ha tenido unos minutos muy buenos y fue importante en la acción del gol del Betis.