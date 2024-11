El Betis jugará dos temporadas en la Cartuja

El Betis, pese a las quejas vecinales y a expensas de que legalmente se den todos los pasos y plazos, prevé mudarse a la Cartuja, incluidas las oficinas, desde el próximo verano, ya que la idea es que las obras de Preferencia empiecen al acabar está temporada.

Es el plan diseñado sobre el papel por la entidad para que comiencen las obras del nuevo estadio, cuando se dinamite de forma controlada la zona de Preferencia. En mayo acaba la liga y la intención inicial es que los trabajos se extiendan por unos dos años, por lo que el equipo jugará en la Cartuja dos temporadas, la 2025-26 y la 2026-27.

Un tema clave en el que se trabaja es en los accesos, uno de los mayores problemas del recinto, y la adecuación de la zona para que cuente con zonas de restauración, ya que el club espera esas dos campañas tener más abonados y trabaja con la idea de que haya cerca de 60.000 personas en los partidos, entre ellos 4.000 asientos premium cuando en el actual estadio son 1.200.

Es por ello que desde la entidad se habla de crear una especie de fan zona cerca del estadio para que la previa y el postpartido sea escalonada, evitando atascos y que la experiencia de ir a los partidos sea algo más que ver sólo el encuentro.

Sí ha querido Ramón Alarcón, CEO del Betis, indicar que el nuevo estadio no será un Santiago Bernabéu y que la actividad de conciertos se limitará a unos tres después de la temporada, ya que la obra no contempla esconder el césped como el campo del Real Madrid y no se pueden hacer muchos más conciertos para no estropear el tepe.