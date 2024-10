Betis: Pellegrini, entre Lo Celso y Osasuna

Sevilla/El Betis está muy pendiente del estado físico de Giovani Lo Celso de cara al encuentro ante Osasuna, en el cual los verdiblancos confían en mostrar síntomas de reacción después de las derrotas encajadas en Varsovia y en el derbi.

Para ello, Manuel Pellegrini y sus pupilos llevan trabajando todos estos días de parón, a la espera de ver cómo llega el futbolista rosarino, mientras que otros, como Chimy Ávila y Marc Roca, están prácticamente descartados para la cita en El Sadar, un estadio que se le da especialmente bien al técnico chileno y en el que el cuadro de Heliópolis busca un punto de inflexión.

Los verdiblancos han tirado de autocrítica en el parón tras las derrotas ante el Legia y el Sevilla

No es la primera vez que el Betis, con el preparador santiaguino a los mandos, consigue salir a flote después de un bache. El cuadro verdiblanco nunca se ha caído del todo en las malas rachas con Pellegrini al frente y ante el cuadro rojillo pretende sumar tres puntos con los que poder escalar puestos en la clasificación.

A eso se aferra un Betis cuyas sensaciones en los últimos partidos no han sido nada positivas y cuya dependencia de Lo Celso es total. Por eso, los de Heliópolis miran por un lado al duelo en Pamplona y por otro están a la espera de ver cuál es el estado físico del jugador de Rosario, que no estuvo presente en el encuentro de Argentina ante Bolivia (6-0) por unas dolencias musculares. "Tuvo un problema que no sé si llamarlo muscular, aunque no sé el alcance porque fue todo muy repentino, en el último entrenamiento. Hemos preferido no arriesgarnos, ya que era muy cercano y quieras o no a veces hay que pensar en el jugador, en este caso en su club y no arriesgarlo. Nos privamos de su fútbol, pero eso fue lo que pasó con él", dijo al respecto el seleccionador argentino, Lionel Scaloni. Así, habrá que esperar por tanto a ver cuáles son exactamente esas molestias y cómo son las sensaciones que tiene Lo Celso para ver si Pellegrini puede contar con éste para el choque ante los rojillos, mientras que Chimy Ávila, con unas dolencias también musculares, y Marc Roca, con problemas en el tobillo, están casi descartados.

Pellegrini se ha enfrentado en Liga a Osasuna, como técnico del Betis, en 8 ocasiones; 7 triunfos y una derrota

Pese a ello, Pellegrini y sus jugadores confían en salir victoriosos y alargar la buena dinámica de resultados ante un rival que se le da especialmente bien al actual inquilino del banquillo bético. De hecho, de los últimos 8 enfrentamientos ligueros, el cuadro verdiblanco ha conseguido siete victorias, de las cuales tres han sido en El Sadar, donde también sufrió la única derrota hasta el momento con el chileno en el banquillo (3-2 en la temporada 2022-23). En la 2020-21, el Betis ganó 0-2 (Borja Iglesias y Miranda); en la 2021-22 venció por 1-3 (Kike Hermoso, Juanmi y Willian José); y en la 2023-24 lo hizo por 0-2 (Ayoze y Fornals). Una racha bastante positiva que el Betis pretende alargar ante un rival entrenado por Vicente Moreno, al que Pellegrini, como preparador bético, se ha enfrentado en dos ocasiones cuando el técnico del equipo pamplonés dirigía al Espanyol.

Pellegrini y Vicente Moreno se han medido en dos ocasiones, con un empate y un triunfo para el chileno

Fue en la temporada 2021-22, con un empate en Heliópolis (2-2) y una contundente victoria bética en Barcelona (1-4). Este sábado habrá un nuevo duelo en los banquillos entre Vicente Moreno y Pellegrini, que está pendiente del estado de Lo Celso y de preparar el choque ante el siempre aguerrido Osasuna.