Betis: Diego Llorente y 10 más en El Sadar

Sevilla/La defensa bética tiene a su líder. La marcha de Pezzella, de vuelta a River, dejaba en verano la zaga sin un referente, pero Diego Llorente ha agarrado con fuerza el testigo del argentino pese a ser un recién llegado. Tiene carácter y manda desde una retaguardia en la que se ha convertido en imprescindible para Manuel Pellegrini. El madrileño es un jugador con experiencia y a sus 31 años, tras su paso más reciente por el Leeds (con su cesión a la Roma), se ha asentado en un Betis remozado en el que la veteranía no es una cualidad que sobre.

De hecho el defensa es el jugador de campo que más minutos lleva en las piernas en lo que va de temporada aun habiendo descansado en el partido de Conference League en Varsovia ante el Legia. Pero en Liga lleva pleno. Nueve de nueve y todos al completo, para acumular ya 810 minutos, como Rui Silva. Otros cuatro futbolistas han participado en las nueve jornadas hasta ahora disputadas, pero con menos tiempo sobre el césped: Marc Roca (733 minutos), Abde (640), Fornals (612) y Ruibal (343), que parece el jugador número 12, actuando como delantero, extremo y lateral derechos.

La rápida adaptación de Diego Llorente, que acumula en total 945 minutos contando la eliminatoria de acceso a la Conference League (por los 990 del meta luso), ha sido clave en una plantilla que ha renovado su zaga en un alto porcentaje. Sólo siguen de la pasada campaña Bellerín y Sabaly, en el lateral derecho, y Bartra, en el centro. Se fueron Pezzella, Chadi Riad, Sokratis, Miranda y Abner y llegaron, además de él, Natan, Perraud y Ricardo Rodríguez. El madrileño ejerce de líder en la retaguardia, mandando cuando ha jugado con Natan y compenetrándose bien en las dos primeras jornadas con Marc Bartra, con quien seguramente repetía en El Sadar (partido declarado de alto riesgo por el Comité Antiviolencia) este sábado por las molestias musculares que arrastra el central brasileño desde el derbi.

Y pese a todas esas caras el problema del Betis en este inicio de curso no está atrás. En Liga ha encajado ocho tantos, una cifra que sólo mejoran el Atlético de Madrid (5), el Real Madrid (6) y el Getafe (7). Tres llegaron de córner, quizá el talón de Aquiles pues se echa en falta una mayor contundencia por arriba; dos de penalti; y otros tres fueron generados por el costado zurdo de la defensa.

Sin castigo

El parón habrá servido para que Diego Llorente haya descansado lo que no ha podido hacerlo en la Liga, pese a lo dado que es Pellegrini a las rotaciones. No ha habido opción para ello por la falta de efectivos (sólo tres centrales de la primera plantilla) y la lesión de Marc Bartra y ahora la de Natan.

Además, parece que no será sancionado por sus declaraciones tras el derbi, en las que aseguró que el árbitro les "mintió a la cara" tras la señalización del penalti que le dio al triunfo al Sevilla, ya que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió no actuar en su contra por las críticas a Martínez Munuera.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA), pese a lo afirmado en un primer momento, no presentó ninguna denuncia por las palabras del jugador. La visual explicación del colegiado, alejada de la realidad, habría sido un punto a favor del jugador bético, que explotó en la zona mixta tras el choque. "Acabo de ver las imágenes y no entiendo nada, no entiendo nada. La mano la tengo abajo, él dice que las tengo abiertas y en ningún momento tengo las manos en horizontal. Ya no es sólo que pite penalti, que es lo que puede interpretar en el campo, pero que el VAR no lo llame y encima le diga que tengo las manos así es faltarnos al respeto. Es lamentable, la verdad. El VAR es una herramienta para eso, para corregir errores. El árbitro no fue a revisarlo, y eso es inaceptable. Encima nos miente a la cara", aseguró.

Se temía en el club alguna sanción, pero ni siquiera se ha abierto expediente disciplinario. Al no existir denuncia, Llorente queda exento de las posibles sanciones contempladas en el artículo 106 del Código Disciplinario, que implica un castigo de entre cuatro y 12 partidos de suspensión.