Diego Llorente se queda sin sanción y el Betis respira aliviado

Sevilla/Diego Llorente no será sancionado por sus declaraciones tras el derbi, en las que aseguró que el árbitro les "mintió a la cara" tras la señalizazión del polémico penalti que le dio al triunfo al Sevilla, ya que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió no actuar en su contra por las críticas a Martínez Munuera.

Así lo asegura, al menos, Mundo Deporttivo, que indica que el Comité Técnico de Árbitros (CTA), pese a lo señalado en un primer momento, no presentó ninguna denuncia por las palabras del jugador. La visual explicación del colegiado, alejada de la realidad, habría sido un punto a favor del jugador bético, que explotó en la zona mixta tras el choque. "Acabo de ver las imágenes y no entiendo nada, no entiendo nada. La mano la tengo abajo, él dice que las tengo abiertas y en ningún momento tengo las manos en horizontal. Ya no es solo que pite penalti, que es lo que puede interpretar en el campo, pero que el VAR no lo llame y encima le diga que tengo las manos así es faltarnos al respeto. Es lamentable la verdad. El VAR es una herramienta para eso, para corregir errores. El árbitro no fue a revisarlo, y eso es inaceptable. Encima nos miente a la cara", aseguró.

Agoumé ha cabeceado y el balón golpea en el brazo de Diego Llorente. A partir de ahí la polémica por el penalti sancionado. / Juan Carlos Muñoz

Se recordaba, y temía, en el Betis la sanción de cuatro partidos a Canales recurrida ante la justicia ordinaria tras la expulsión que sufrió por parte de Mateu Lahoz por sus palabras también tras un encuentro. “Tenía muy claro que no iba a dirigirme a él, ni iba a intentarlo. Lo dije en su día, no protesté y no tuve ninguna falta de respeto. Estoy tranquilo y hoy era diferente. Soy el capitán y ya dije que no iba a hablar con él porque no corresponde. Esa expulsión la tenía premeditada", dijo en su día.

Es por ello que por las duras declaraciones de Diego Llorente se temía alguna sanción, pero ni siquiera se ha abierto expediente disciplinario contra el central. Al no existir denuncia, Llorente queda exento de las posibles sanciones contempladas en el artículo 106 del Código Disciplinario, que implica un castigo de entre cuatro y 12 partidos de suspensión.