Betis: El perfil del delantero y algunos candidatos

SEVILLA/Un día. Eso es lo que queda para que el Real Betis Balompié 2024/25 eche a rodar de nuevo de forma oficial. Será ante un rival durísimo, pero que viene igualmente golpeado por el mercado de fichajes como es el Girona de Míchel. Contra los catalanes, Manuel Pellegrini tendrá que jugar en punta con una de las siguientes tres opciones: Aitor Ruibal (que es el que ha venido utilizando durante los últimos compromisos de pretemporada), Chimy Ávila (una opción que no ha respondido cuando ha aparecido, poco, por la zona más adelantada) o Assane Diao (un chico todavía bastante joven, que viene un poco frío tras su periplo con España sub-19 con quien se ha proclamado campeón de Europa). Un desaguisado provocado realmente por la mala situación económica de la entidad. Salió Borja Iglesias y la teoría cuenta que su sustituto es Bakambu (porque ya lo sustituyó en enero). Pero salió Willian José, y no ha venido nadie. No por falta de voluntad, sino porque no había espacio en el límite salarial.

Sólo la salida de Ayoze Pérez al Villarreal por el pago de la cláusula que le permitía salir por cuatro millones de euros ha permitido al club cuadrar cuentas momentáneamente junto a la de Germán Pezzella y el cierre de la ampliación de capital. A partir de aquí, la hoja de ruta da margen a la entidad, tal y como explicaron en su pasada comparecencia pública, para inscribir a un defensa central y a un delantero. En el caso del defensor, el nombre ya está elegido y será oficial en las próximas horas, pero en el delantero, hay varios candidatos que se conocen, otros que no son públicos todavía, pero que siguen un mismo perfil.

Moukoko celebrando un gol con el Borussia Dortmund / Real Betis

Cedido o que busque una reivindicación en el Betis

Tal y como han explicado a Diario de Sevilla fuentes del club heliopolitano, el margen que tiene el club para la contratación de un delantero, a día de hoy, es bastante pequeño. Pero existente, al fin y al cabo. El perfil que se está buscando es el de futbolistas que puedan llegar cedidos con una baja ficha, o compartida en una situación beneficiosa con su club de origen, u oportunidades de mercado en perfiles que necesiten revalorizarse de nuevo tras pasar algún tiempo en el ostracismo o no alcanzar su mejor nivel en la última temporada. Hay varios candidatos: Vitor Roque, el que más está sonando en las últimas horas, sobre todo desde Barcelona. Su salida está asegurada y comparte representante con Natan, curiosamente. Por otro lado, Fabrizio Romano ha informado sobre la caída de la marcha de Moukoko al Marsella, por lo que no hay que perder de vista una opción que ya sonó para el club bético. Por último, fiel al perfil de futbolista que no ha terminado rindiendo demasiado bien en la última temporada y busca realzar su carrera, los compañeros de El Correo de Andalucía apuntaban el nombre de Evann Guessand, joven delantero del Niza.

Aunque sea una necesidad imperiosa para la plantilla y para el entrenador, no se va a contratar a la ligera. Lo tienen muy claro en el club. Quien venga, debe hacerlo para subir el nivel de la plantilla y no ser un nombre más. No se van a precipitar. Es por ello que no se descarta que de aquí al final del mercado de fichajes (el próximo 30 de agosto), pueda haber alguna salida más, que libere margen salarial para poder hacer un esfuerzo mayor por la posición que más dinero cuesta reforzar en este deporte.

Vitor Roque posa el día de su presentación con el Barcelona. / Quique García / Efe

El cambio en el central, otra posible ayuda

Que finalmente vaya a ser Natan Souza el futbolista que refuerce la defensa del equipo de La Palmera no es una casualidad. A pesar de que las informaciones que llegaban desde Brasil hablaban de que el desembolso de la cuantía para SC Internacional iba a ser en tres plazos, el Betis tenía que pagar un dinero bastante curioso de forma inmediata. Eso, en principio, no lo tendría que hacer con el jugador del SC Napoli, que a falta de confirmación, costará a la entidad un millón de euros por la cesión de un año, guardándose una opción de compra cercana a los 10 millones de euros para 2025, no obligatoria, tal y como informan desde calciomercato.it, en Italia.

Esta cantidad que se dejaría de pagar por el central, bien podría utilizarse para tener un mayor músculo a la hora de afrontar un posible traspaso o pago inicial de una cesión por uno de los candidatos para la delantera.