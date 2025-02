Betis - Real Sociedad: Cuarto partido 'Forever Green'

Bajo el lema 'Sin azul no hay verde', el club verdiblanco llevará a cabo una serie de acciones sostenibles, tanto en la previa como durante el partido Destaca la iniciativa Goals for the oceans del patrocinador Gree, que consiste en que, por cada gol marcado por el Betis, se recogerá una tonelada de plásticos de los océanos