Betis: El regreso del 'Bartra is on fire'

Sevilla/La mejor versión de Marc Bartra ha vuelto. El central, con su formidable actuación ante el Atlético de Madrid, confirmó que atraviesa por un muy buen momento de forma y ahora está centrado en mantener esa regularidad a lo largo de la temporada, la cual empezó jugando casi al completo los dos primeros encuentros de Liga (ante el Girona, al que le marcó; y el Alavés).

Después, unas molestias físicas –producto del tiempo parado sin competir por la lesión en el tendón de Aquiles– le hicieron perderse seis encuentros, regresando a una convocatoria en el último derbi. Pero no fue hasta el choque en El Sadar cuando volvió a jugar, siendo titular y disputando casi los noventa minutos para firmar un buen partido y ya ante los colchoneros volvió a demostrar que, en plenitud de condiciones físicas, sigue siendo un baluarte defensivo en un Betis con el que se siente muy identificado.

El zaguero verdiblanco se siente muy feliz en el Betis y querido por la afición, a la que le tiene un gran cariño

Y es que el zaguero ejerce su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego como capitán de un club en el que está feliz, disfrutando de esa comunión con la afición como un bético más, tal como se vio en la celebración del triunfo del pasado domingo en el Benito Villamarín. Ya es un hecho, por tanto, el regreso del Bartra is on fire.

Bartra y Altimira se abrazan, en presencia de Fornals, tras el triunfo ante el Atlético de Madrid. / Antonio Pizarro

A sus 33 años, Bartra se encuentra muy contento en un Betis del que no quería marcharse, pero entendió la postura y la necesidad del club verdiblanco en ese momento ante la oferta del Trabzonspor y aceptó salir. No le resultó fácil dar el paso, pero de aquel año en Trebisonda guarda un buen recuerdo, aunque siempre tuvo mucha nostalgia hacia el Betis. Por eso, en cuanto se le presentó la ocasión de volver al equipo heliopolitano, ni se lo pensó.

Bartra muestra a los jóvenes del plantel, con hechos y el trabajo diario, el compromiso de representar al Betis

Después llegó un momento duro con la lesión, pero con mucha fortaleza, muchas horas de trabajo y unas ganas enorme de seguir ayudando al Betis logró salir adelante. Un ejemplo de superación para sus compañeros, demostrando con hechos a los más jóvenes del plantel bético que siempre hay que estar preparado para dar la mejor versión en el terreno de juego con la camiseta del Betis.

El gen ganador de su etapa en el Barça y el Dortmund lo traslada al Betis y mira a la Conference con ambición

Una capacidad de liderazgo aprendida a lo largo de una amplia trayectoria en la que compartió vestuario con jugadores y capitanes del nivel de Puyol, Sergio Ramos (selección española), Guardado y Joaquín, entre otros, siendo un capitán del Betis que predica con el ejemplo y que genera siempre buen ambiente en un vestuario donde es muy respetado y querido por sus compañeros, como se pudo comprobar, por ejemplo, al final del choque ante los de Simeone: abrazos con Fornals y Altimira mientras disfrutaba del festejo con la grada de animación de Gol Sur.

Bartra ha dejado atrás la grave lesión en el talón de Aquiles y ha vuelto a disfrutar del fútbol

Pero la temporada es larga y Bartra no quiere que el Betis se distraiga ni se relaje. Ese gen ganador que trajo al Betis de clubes como el Barcelona y el Borussia Dortmund hace que no se conforme con lo conseguido estos años como jugador verdiblanco, mirando a Europa como un objetivo pendiente en el que espera que esta campaña el Betis dé un paso adelante. Una ambición siempre presente en el capitán del Betis, un futbolista al que ven en el club heliopolitano como una buena persona, de ésas que dejan huella. El Bartra is on fire ha regresado.