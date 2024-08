El Betis de Ruibal de ‘9’ se queda en unas tablas (1-1)

Sevilla/Tablas para arrancar en el campeonato liguero para el Betis, para un equipo en el que Aitor Ruibal partió como 9 en este comienzo. Baste ese apunte para certificar que la plantilla aún está por rematar, pues el pundonoroso futbolista catalán puede matarse a correr, pero está claro que no les da ese plus de peligro, y de calidad, a los suyos para que los rivales sufran más de la cuenta con la presencia del delantero centro. El resultado fue un tiempo para cada equipo y un uno a uno en el marcador a pesar de que los locales se adelantaron muy pronto, en el minuto 6 concretamente, pero no pudieron aguantar el ritmo tras el intermedio.

Eso fue clave para que el Girona diera un paso adelante y fuera capaz de igualar en una acción en la que el joven Almena desbordó a Perraud por su costado. La igualada sí dio paso a un final frenético, a unos minutos en los que cualquiera de los dos equipos pudo alzarse con el triunfo. Chimy Ávila tuvo la ocasión más clara al rematar al poste mientras Fekir reclamaba un agarrón dentro del área gerundense. Corría el minuto 74 y ahí pudo inclinarse todo hacia los verdiblancos. Minutos antes, también Gazzaniga le hacía un paradón a Rodri en un contragolpe (63').

Pero también hay que reseñar las opciones que tuvo el Girona antes y después de la igualada del joven Misehouy. Abel Ruiz remató al poste en el minuto 60, con la duda de si hubo un fuera de juego previo, mientras que Iván Martín no aprovechó una acción en la que llegó al área en solitario y sin nadie que lo hostigara (86'). Después la tuvo Johnny (86'), Diego Llorente salvó otra. Era un ir y venir en el que la moneda podía caer hacia cualquier lado y se quedó de canto.

Fekir, una buena noticia

El Betis iba a arrancar con toda la cuerda dada. Muy poco tardaron los verdiblanos en conseguir el primer gol liguero del curso 24-25. Apenas seis minutos, Fekir, mucho mejor que en el anterior curso durante todo el partido, puso un córner maravilloso en el primer poste, cerca del ángulo del área pequeña, y por allí apareció como una bala Bartra. El central catalán no pudo tener una mejor vuelta al césped después de la lesión que lo lastrara en la anterior campaña. Cabezazo imperial, fuerte y colocado, para que el cuadro de Manuel Pellegrini se pusiera muy pronto por delante.

Para la confianza de todos, tanto de los propios futbolistas como de ese público siempre dispuesto a tener su cuota de protagonismo positiva en el aliento a los suyos, no podía ser un mejor elemento. El Betis se comía al Girona a través de una presión feroz. Juanmi, por ejemplo, no se ahorraba ni una sola carrera e iba con la fe de un fundamentalista a tratar de robarles la pelota tanto a Arnau como a Oriol Romeu. Aitor Ruibal era tres cuartos de lo mismo y hasta Fekir se implicaba a la hora de recuperar el esférico. El resultado fue un par de uys que no acabaron en ocasiones más claras de gol por la impericia en algún control e incluso en el remate final.

Llamó la atención en ese sentido la que dispuso Perraud (42'), pero el francés se precipitó después de la apertura de Aitor Ruibal y el balón se fue excesivamente cruzado a pesar del fuerte golpeo. También el propio Aitor Ruibal tuvo en la que disparó de rosca con mala puntería mientras Juanmi saltaba una y otra vez para que lo viera su compañero. Estaba absolutamente solo y era normal la desesperación del futbolista de Coín al no recibir la pelota.

Ficha técnica Real Betis: Rui Silva; Sabaly, Marc Bartra, Diego Llorente, Perraud; Marc Roca (Johnny, 77'), William Carvalho (Altimira, 77'); Pablo Fornals (Rodri, 59'), Fekir, Juanmi (Abde, 59'); y Aitor Ruibal (Chimy Ávila, 70'). Girona FC: Gazzaniga; Arnau, David López, Blind, Miguel Gutiérrez; Oriol Romeu (Jhon Solís, 66'), Yangel Herrera (Misehouy, 70'); Bryan Gil (Krejci, 81'), Iván Martín, Portu (Almena, 66'); y Abel Ruiz (Stuani, 81'). Goles: 1-0 (6') Bartra remata un córner sacado por Fekir al primer palo. 1-1 (72’) Misehouy remata en semifallo una gran jugada de Almena. Árbitro: Ortiz Arias (madrileño). Amonestó a Perraud (83') y a Aitor Ruibal (86') ya en el banquillo. Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la LaLiga EA Sports disputado en el estadio Benito Villamarín ante 54.084 espectadores.

Pero el Betis estaba dejando buenas sensaciones, sobre todo ahogaba en la presión a Oriol Romeu, también a Yangel Herrera, para que esas recuperaciones tan cerca de Gazzaniga le otorgaran la opción de colocar el segundo en el marcador. La más clara fue para Aitor Ruibal, quien disparó rápido tras un robo colectivo a Arnau, pero se topó con una gran intervención de Gazzaniga (20'). Los verdiblancos habían tenido una buena opción para el 2-0, sin duda.

Lógicamente, el Girona también juega y por mucho que haya perdido muchísima calidad con las salidas de sus futbolistas más destacados, salvo Miguel Gutiérrez, también era capaz de propinarle algún susto a Rui Silva. Nada serio, por lo demás, pues ninguna de sus aproximaciones en este primer acto acabaron con una oportunidad clarísima de gol. Un cabezazo de Bryan Gil tras un excelente centro de Miguel Gutiérrez (22'), un mal remate de Yangel Herrrera tras recibir un pase de Bryan Gil (17')... Y pare usted de contar.

Los verdiblancos habían acumulado méritos para dejar resuelto el litigio en ese primer periodo, pero el fútbol en agosto es traicionero y aún restaba un tiempo entero por delante, con ese desgaste físico que en estas fechas pesa muchísimo más que cuando el físico ya está hecho de verdad a un esfuerzo continuo y prolongado. Ésa era la inquietud que podía existir en el intermedio, pero no tuvo nada que ver con la realidad posterior a través de la pelota.

Sin fuerzas

Las continuas carreras de Juanmi, Aitor Ruibal, Pablo Fornals y William Carvalho para presionar el juego de toque del Girona iban a tener mucha trascendencia conforme Míchel iba moviendo las piezas de sitio. La entrada Jhon Solís por Oriol Romeu acabó de inclinar la balanza y los visitantes ahora vivían mucho más cerca de Rui Silva. Hasta que llegó la acción del empate y posteriormente ese carrusel de ocasiones en un final loco.

Pudo ganar cualquiera de los dos, lógicamente también ambos podían haber perdido y lo que subió Ortiz Arias al acta fue un empate. Está claro que el Betis aún tiene que trabajar en los despachos para que Manuel Pellegrini pueda pelear con los rivales de tú a tú. Por mucho que sea verdad que Bakambu sigue lesionado y que tal vez Chimy Ávila pueda tener más protagonismo con el paso de las jornadas, jugar con Aitor Ruibal de 9 es un claro mensaje de la situación actual de la plantilla bética.