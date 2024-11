Betis: Sobrevivir hasta diciembre

Sevilla/Manuel Pellegrini tiene las ideas muy claras y en su mente está un objetivo perfectamente definido: sobrevivir hasta diciembre. Y de momento, a este último parón antes del descanso navideño, el técnico chileno mantiene al Betis en la senda correcta, peleando por los puestos europeos en la Liga y vivo en la Conference y en la Copa del Rey.

Un camino que desea mantener cuando vuelva a rodar el balón después de los partidos internacionales, con el objetivo de que con Lo Celso ya de vuelta, más el regreso de Isco y los fichajes que lleguen en el mercado de invierno puedan los verdiblancos afrontar la segunda vuelta de la temporada con la ilusión de pelear por cotas altas en las tres competiciones.

Liga, Copa y Conference

El Betis de Pellegrini, igual que la campaña pasada (23-24), es séptimo en la clasificación tras 13 jornadas disputadas, aunque en esta ocasión con 20 puntos, uno menos que por entonces (21). Una vez más, el conjunto heliopolitano, cuando el calendario se ha puesto exigente, y sin Lo Celso, ha sabido responder, no se ha caído: triunfos ante Atlético y Osasuna, empate en San Mamés y un punto rescatado al final ante el Celta. A eso hay que unirle la victoria ante el Gévora, en la Copa; el empate ante el Copenhague y el triunfo frente al Celje en la Conference.

A Pellegrini se le pedían soluciones y éste ha respondido con variaciones en el dibujo, pasando del 4-2-3-1 al 4-4-2. Ha sabido optimizar los recursos adecuando el boceto a las características de los jugadores, quienes han respondido a buen nivel ante las bajas importantes y las carencias tan evidentes que tiene la plantilla. Aun así, hay cosas que mejorar y reflexionar en Heliópolis en este parón, como por ejemplo esa diferencia tan grande de imagen entre la Liga y en la Conference, con partidos tan pobres como los disputados ante los daneses y, sobre todo, el realizado frente a los eslovenos y que tanto indignó a una afición que acabó despidiendo a los suyos con bronca y pitos pese al subidón con el gol de Juanmi.

La diferencia de imagen entre la Liga y la Conference es una de las cuestiones a analizar en este descanso

Un síntoma de la exigencia de una gran parte de una hinchada que mostró su enfado al no entender por qué su equipo, en Europa, no termina de ir de verdad. Ahora, los verdiblancos sí están entre los 24 primeros y con opciones aún de poder quedar entre los ocho primeros para evitar jugar una ronda de play off, teniendo como objetivo, ya sea de una forma u otra, cerrar esa fase de liguilla con la idea cumplida de jugar la fase de eliminatorias. La misma meta tiene el Betis en la Copa, a la espera de conocer a su segundo rival en la competición.

Lo Celso e Isco

El argentino ya está de vuelta y aunque aún no se encuentra al ciento por ciento, su presencia en el campo se nota siempre, como se vio ante el Celta participando en la acción del empate a dos. Y cada vez falta menos para el fichaje invernal de Isco. El de Arroyo de la Miel abogó ayer por ser "prudente", pero confió en que no surjan más contratiempos después de que la estimación inicial era haber estado de baja unos tres meses. "Quizá en un mes pueda estar entrenando ya con normalidad. Con ganas de jugar, que lo echo mucho de menos. Fue en mayo, iban a ser dos o tres meses y al final van a ser seis. Ha sido algo más larga de lo que esperábamos. Ojalá pueda jugar antes de que termine el año y querrá decir que va la cosa bien", dijo en declaraciones a los periodistas antes de la gala de los premios del diario Marca, celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Su vuelta será una gran noticia para los de Heliópolis.

Próxima ventana de fichajes

Y mientras Pellegrini cumple con su cometido, en diciembre-enero llegará el turno para el club, para la dirección deportiva. Acertar en el mercado invernal será clave para encarar con más garantías las actuales las tres competiciones en las que el Betis está presente, pues las carencias son más que evidentes y se reflejan en el terreno de juego.

Acertar en la próxima ventana se antoja vital para dar un salto en las aspiraciones de este curso

Especialmente en el lateral izquierdo, el centro del campo, sin recambio de Guido y con la necesidad también de un jugador que aporte ritmo y calidad con la pelota. Y no olvidar también esa falta velocidad y desborde en las bandas, más allá de la aportación de Abde y siempre a la espera de ver cómo se desempeña Jesús Rodríguez a medida que vaya teniendo más minutos. Hasta el análisis de la llegada de un delantero se atisba necesario. En definitiva, dar un paso en ambición para tener opciones de llegar a mayo con aspiraciones de alcanzar objetivos de nivel.