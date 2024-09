Bordalás lanza un dardo a Pellegrini: "Tenía que haberles llamado la atención a sus jugadores"

SEVILLA/En la tarde de este viernes 20 de septiembre de 2024 el técnico del Getafe CF, José Bordalás, ha vuelto a hablar en rueda de prensa en la previa de una nueva jornada de LaLiga EA Sports en la que el conjunto azulón se enfrenta al Leganés el domingo a las 14:00 horas. Llegará a este importantísimo partido para ambos equipos, ya que es un derbi madrileño, expulsado tras dirigirse no de la mejor manera al colegiado del partido que lo enfrentó al Real Betis Balompié el pasado miércoles, donde además salieron derrotados de forma contundente con dos goles de Lo Celso (no lo refleja así el resultado pero sí las sensaciones).

Tras este partido, en el que los jugadores del combinado azul se llevaron muchas tarjetas amarillas, aunque pocas fueron de acuerdo a la violencia del juego que mostraron, habló sobre este asunto Manuel Pellegrini, dejando las siguientes declaraciones: "Yo no quiero dar mi opinión y que esté centrada en este partido. Todos, tanto técnico, como jugadores como árbitros tenemos que dar más para respetar el espectáculo en España. Normalmente esto lo dice uno cuando pierde, pero hoy día ganamos. El sentido del espectáculo no existe; son muchos los que se están tirando al piso, buscando el VAR. buscando la simulación, cortando el juego, simulando un poco... Me alegro mucho que ganamos sin engañar. Entiendo que hay que buscar faltas, pero creo que todos tenemos una obligación importante de mejorar el sentido del espectáculo".

Bordalás juguetea con un balón en un partido de la pasada temporada. / Europa Press

Contestó Bordalás

Lejos de dejar correr el tema, José Bordalás contestó sin paliativos al Ingeniero: "Tengo máximo respeto a los entrenadores que respetan a los demás. A los que no, no tengo por qué. Es una profesión muy difícil. No me parece bien que haya un intento de condicionar o justificar. Lo que tenía que haber hecho Manuel Pellegrini, si es tan amante del futbol como dice, es haberles llamado la atención a sus jugadores cuando iban ganando y se demoraban o los balones no aparecían y o cuando el árbitro tuvo que amonestar a Rui Silva porque no sacaba de puerta".

"Esto forma parte del fútbol pero hay que ser respeutoso con los compañeros si queremos un fútbol más sano y no intentar condicionar. Imagínate que yo venga a la sala de prensa y diga que tengo miedo a no sé qué equipo al que nos vamos a enfrentar y pido a los árbitros que haga bien su trabajo. Y eso lo hacen algunos entrenadores. No están siendo respetusosos con los compañeros o con los árbitros a los que hay que dejarles que desempeñen su trabajo", terminaba declarando el técnico.

José Bordalás, entrenador del Getafe, durante el último partido de su equipo en liga. / Europa Press

Unos datos que hablan por sí solos

A pesar de las palabras del entrenador azulón, su discurso se cae a pedazos. Tienen un estilo de juego que simplemente ciñéndonos a los datos habla por sí mismo. En los últimos tres entrentamientos entre estos dos equipos, siempre ha doblado el Getafe en faltas al Betis. Además, el resultado tampoco se aleja demasiado de tener siempre un final no muy feliz para los de la capital, con dos victorias en los últimos ocho enfrentamientos directos.